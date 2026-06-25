無添加スキンケアを買ってファイターズ戦を狙える！ 「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」

記事ポイント 6月22日〜7月20日、北海道ショップハーバー4店舗限定開催税込5,000円以上購入でファイターズ観戦ペアチケット抽選参加HABAは北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサー 6月22日〜7月20日、北海道ショップハーバー4店舗限定開催税込5,000円以上購入でファイターズ観戦ペアチケット抽選参加HABAは北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサー

ハーバー研究所が、北海道地区のショップハーバー4店舗にて「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」を2026年6月22日（月）から7月20日（月・祝）の期間中に開催します。

「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」

期間：2026年6月22日（月）〜7月20日（月・祝）対象：期間中に対象店舗で1レシート税込5,000円以上の購入者参加方法：その場で抽選に1日1回参加できますプレゼントは各賞の数量がなくなり次第終了

ハーバー研究所は、創業以来「無添加主義®」を掲げる北海道発祥の化粧品・健康食品メーカーです。

パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素を配合しない「5つの無添加」をすべての製品に貫いています。

北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーとして、エスコンフィールドHOKKAIDO内の選手用シャワールーム等へスキンケア・ボディケア製品を提供しています。

今回のキャンペーンは、ファイターズを応援するハーバーが、北海道地区の店舗限定で買い物と球場体験をつなぐ企画です。

「無添加主義®」のスキンケアを購入しながら、プロ野球観戦やファイターズ選手グッズが手に入る機会となっています。

北海道地区ショップハーバー4店舗情報

丸井今井札幌本店：札幌市中央区南1条西2丁目11 大通館1F／TEL 011-205-2268／営業時間 10:30〜19:30大丸札幌店：札幌市中央区北5条西4丁目7 1F／TEL 011-223-8890／営業時間 10:00〜20:00さっぽろポールタウン店：札幌市中央区南3条西4丁目 札幌地下街ポールタウン内／TEL 011-219-8888／営業時間 10:00〜20:00新千歳空港店：新千歳空港国内線ターミナルビル2F／TEL 0123-45-8800／営業時間 9:00〜20:00

4店舗はいずれも札幌市内の主要百貨店・地下街と、空の玄関口となる新千歳空港に展開しています。

丸井今井札幌本店と大丸札幌店はともに1階のアクセスしやすい場所にあり、さっぽろポールタウン店は地下街直結で天候を問わず来店できます。

新千歳空港店は北海道への旅行者も利用できる国内線ターミナルビルの2階に位置しています。

北海道日本ハムファイターズ×HABAロゴ

ハーバー研究所は北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーです。

エスコンフィールドHOKKAIDO内の選手用シャワールーム等へ、スキンケアをはじめボディケア製品を提供しています。

北海道で生まれたブランドとして、地元のプロ野球チームの選手の美と健康を支えています。

「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」の抽選内容

抽選参加：1日1回限り特賞：パーソル パ・リーグ公式戦ペア観戦チケット（3組6名様）A賞：ローズモイストプラセンタ石けん（100名様）B賞：北海道日本ハムファイターズ選手オリジナルクリアファイル（700名様）

特賞の観戦チケットは3日程が用意されており、（1）8月7日（金）18:00〜、（2）8月8日（土）15:00〜、（3）8月9日（日）14:00〜の各試合でVS東北楽天ゴールデンイーグルス戦を観戦できます。

座席はダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブで、各日1組2名様分となっています。

チケットは試合の開催が中止になった場合は無効となります。

また、返品・交換・換金および譲渡はできません。

プレゼントは4店舗合計数で、なくなり次第終了です。

「ローズモイストプラセンタ石けん」（A賞）

A賞の「ローズモイストプラセンタ石けん」はローズの香りが広がる石けんです。

ハーバー研究所の「無添加主義®」に基づいて作られており、100名様に当たります。

「オリジナルクリアファイル」（B賞）

B賞は北海道日本ハムファイターズ選手のオリジナルクリアファイルです。

4店舗合計で700名様に当たります。

ファイターズファンにとってコレクションに加えたい一品です。

「エスコンフィールドHOKKAIDO」

エスコンフィールドHOKKAIDOは北海道日本ハムファイターズのホームボールパークです。

特賞の観戦チケットで入場できるダイヤモンドクラブシートはオールインクルーシブのシートで、ペアで試合を楽しめます。

8月7〜9日の3日間、東北楽天ゴールデンイーグルスとの対戦が予定されています。

北海道地区のショップハーバーでスキンケア・ボディケアを購入するだけで、プロ野球観戦やファイターズグッズが手に入る機会が生まれます。

ハーバー研究所の「無添加主義®」製品を試しながら、夏の球場体験も楽しめます。

「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンの対象となる購入金額はいくらですか？

A. 1レシートで税込5,000円以上の購入が対象です。

条件を満たすと、その場で抽選に1日1回参加できます。

Q. 特賞の観戦チケットはどの試合で使えますか？

A. 8月7日（金）・8日（土）・9日（日）の3日程で、エスコンフィールドHOKKAIDOでのVS東北楽天ゴールデンイーグルス戦に使用できます。

各日ダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブのペアチケット（1組2名様）となっています。

Q. A賞・B賞はそれぞれ何名に当たりますか？

A. A賞の「ローズモイストプラセンタ石けん」は100名様、B賞の「北海道日本ハムファイターズ選手オリジナルクリアファイル」は700名様が対象となります。

いずれも4店舗の合計数となっています。

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