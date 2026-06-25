◆パ・リーグ 日本ハム７―４ロッテ（２４日・エスコンフィールド）

次々と響く快音を、日本ハム・新庄剛志監督（５４）が誰よりも喜んでいた。初回、前日２３日に代打を出された清宮幸が先制の右翼線適時二塁打。同じく代打を送られた野村は３、５回に２打席連続弾を放った。前日スタメンを外れた水谷も右越え４号２ラン。３位に浮上し「昨日代打送りやがって打法、ｂｙ幸太郎＆ジェイ（野村）。昨日スタメン外しやがって打法、ｂｙジェッシー（水谷）。これですよ、うれしかったです」と笑った。

刺激策が功を奏した。２３日の同カードで万波、水谷をスタメンから外し、清宮幸、野村には代打を送った。シーズン折り返しを迎える時期に、指揮官は改めて競争を強調。先制打を含む今季２度目の猛打賞をマークした清宮幸は「お尻たたかれてるじゃないですけど、そういう感覚だったんで、やってやろうという気持ちはありました」。前日は２打席凡退で代打を送られ、この日は４番で起用された野村も「悔しさはありますよね、２打席で交代は。打席でアピールしていく者として、代打を送られるのは危機感を覚える部分ではある」と心情を明かした。

コンスタントに安打が飛び出し、プロ野球タイ記録の２戦連続毎回安打。チームでは２０００年８月以来、２度目の快記録をマーク。勢いに乗り、２６日からは首位・西武との３連戦（ベルーナＤ）。強力投手陣が相手となるが、新庄監督は「また連勝、いきますよ」。息を吹き返した打線で、巻き返しを狙う。（山口 泰史）

◆記録メモ 日本ハムは初回から２、１、２、２、２、１、２、１で毎回安打。２３日のロッテ戦も１〜８回で安打をマークしており、２５年ＤｅＮＡ（９月３０日、１０月１日）以来となる２試合連続毎回安打となった。２試合連続の毎回安打はプロ野球２３度目のタイ記録。日本ハムとしては００年（８月２４日オリックス戦、同２６日ダイエー戦）以来２６年ぶり２度目。