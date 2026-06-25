アルファくんがDUCKをSWANに書き替えた遊び心！ ミニチュアファクトリー「CAPtainSWAN」

記事ポイント CAPtainDUCK初のスポーツチームコラボ「CAPtainSWAN」販売中マスコット「アルファくん」が「DUCK」を「SWAN」に書き替えた特別デザインブラインド商品は2026年7月発売予定・通常商品880円 CAPtainDUCK初のスポーツチームコラボ「CAPtainSWAN」販売中マスコット「アルファくん」が「DUCK」を「SWAN」に書き替えた特別デザインブラインド商品は2026年7月発売予定・通常商品880円

ミニチュアファクトリーが展開するオリジナルIPキャラクター「CAPtainDUCK」が、オイシックス新潟アルビレックスBCとのコラボレーション商品「CAPtainSWAN（キャップテンスワン）」として販売を開始しました。

2026年6月19日（金）・20日（土）・21日（日）のホームゲーム会場で初披露・販売され、現在はオイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイトでも購入できます。

ミニチュアファクトリー「CAPtainSWAN」

価格（通常商品）：880円（税込）初披露・販売日：2026年6月19日（金）・20日（土）・21日（日）販売場所：オイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイト

「CAPtainDUCK」は、キャップをかぶったアヒルをモチーフに、企業・地域・スポーツ・エンターテインメントなどさまざまな分野とのコラボレーションを前提に開発されたオリジナルキャラクターです。

2026年2月のデビュー以来、初のスポーツチームコラボ商品として生まれたのが「CAPtainSWAN」です。

「CAPtainDUCK」を展開するミニチュアファクトリーは、ミニカー・フィギュア・ソフビ・ぬいぐるみ等の企画・製造・販売を事業とする名古屋の会社で、「CAPtainDUCK」はその自社オリジナルIPとして国内外市場への展開を目指しています。

今回の「CAPtainSWAN」は、両者の個性が融合したコラボレーション商品として完成しました。

「アルファくん」がDUCKをSWANに書き替えた特別デザイン

今回のコラボレーションで最大の特徴となるのが、ロゴデザインの仕掛けです。

「CAPtainDUCK」のロゴに描かれた「DUCK」の文字を、オイシックス新潟アルビレックスBCのオフィシャルマスコット「アルファくん」が「SWAN」に書き替えた特別デザインが採用されています。

「アルファくん」は白鳥をモチーフとしたマスコットキャラクターで、そのキャラクター性を活かして「DUCK」を「SWAN」に書き替えるというアイデアが生まれました。

コラボ第1弾にしてブランド名の一部を書き替えられるという予想外の展開ですが、「アルファくん」らしい遊び心あふれる世界観を表現したデザインになっています。

オイシックス新潟アルビレックスBCの公式ユニフォームを身にまとった特別仕様の「CAPtainDUCK」が、「CAPtainSWAN」という名前とともに商品化されました。

通常商品「CAPtainSWAN」ユニフォームバージョン

商品名：CAPtainSWAN オイシックス新潟アルビレックスBCユニフォームバージョン仕様：オイシックス新潟アルビレックスBC公式ユニフォーム仕様価格：880円（税込）

通常商品は、オイシックス新潟アルビレックスBCの公式ユニフォーム仕様を再現したデザインです。

チームカラーをまとった「CAPtainSWAN」のフィギュアとして、880円（税込）で購入できます。

ホームゲーム会場での初販売から手に取れる状態で展開されており、現在はオフィシャルオンラインサイトでも販売中です。

「DUCK」が「SWAN」に書き替えられたロゴと、ユニフォーム仕様のデザインが合わさった、このコラボレーションならではの一点です。

ブラインド商品「CAPtainSWAN」投手・監督版・野手版

発売予定：2026年7月投手＋監督版：全22種・選手背番号入り・サイン入りレアバージョンあり野手版：全26種・選手背番号入り・サイン入りレアバージョンあり価格：未定（価格・仕様は変更となる場合あり）

ブラインド商品は2026年7月の発売予定で、投手＋監督版（全22種）と野手版（全26種）の2ラインナップで展開されます。

各商品には選手ごとの背番号が入っており、サイン入りのレアバージョンも用意されています。

どの選手の「CAPtainSWAN」が入っているかは開封するまでわからないブラインド形式で、開封する楽しみも備えた商品として完成しています。

投手・監督・野手とポジション別に種別が分かれており、背番号入りのデザインが選手ごとに異なります。

価格は未定で、価格・仕様は変更となる場合があります。

ミニチュアファクトリー オリジナルIP「CAPtainDUCK」とコラボ誕生の経緯

本企画は、オイシックス新潟アルビレックスBCのマーチャンダイジングを手掛けるパンチワークス代表・牧様が展示会にて「CAPtainDUCK」と出会ったことをきっかけにスタートしました。

その後、パンチワークスを通じてオイシックス新潟アルビレックスBCのMD担当・渡邉氏と複数回の打ち合わせを重ね、「ファンの皆様が楽しめる商品とは何か」をテーマに企画が進行しました。

最終的な商品化の決定はオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブによるものです。

打ち合わせの中で生まれた「CAPtainSWAN」というアイデアは、「アルファくん」の世界観を反映したもので、両チームの個性を掛け合わせた形で商品に結実しています。

「CAPtainDUCK」は今後もさまざまなパートナーとのコラボレーションを予定しています。

ホームゲーム会場の記念や、背番号入り・サイン入りレアバージョン目当てのコレクションとして、開封の瞬間まで楽しめるブラインド商品が2026年7月に登場します。

遊び心あるデザインのコラボフィギュアとして、通常商品は現在オフィシャルオンラインサイトで購入できます。

「CAPtainSWAN」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「CAPtainSWAN」はどこで購入できますか？

A. オイシックス新潟アルビレックスBCオフィシャルオンラインサイトで販売中です。

2026年6月19日（金）・20日（土）・21日（日）のホームゲーム会場でも初披露・販売されました。

Q. ブラインド商品の種類と発売時期を教えてください。

A. 投手＋監督版（全22種）と野手版（全26種）の2種類で、いずれも選手の背番号入りです。

サイン入りのレアバージョンも用意されており、2026年7月に発売予定です。

価格は未定で、仕様は変更となる場合があります。

Q. なぜ「DUCK」が「SWAN」に書き替えられたのですか？

A. オイシックス新潟アルビレックスBCのオフィシャルマスコット「アルファくん」が白鳥をモチーフとしたキャラクターであることから、「CAPtainDUCK」のロゴの「DUCK」を「SWAN」に書き替えるというアイデアが採用されました。

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