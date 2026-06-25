オークス（５月２４日、東京）でジュウリョクピエロに騎乗しＪＲＡ女性騎手史上初のＧ１制覇を果たしたのが今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝だ。単独インタビュー後編では、服装のこだわりやお肌の手入れの“極意”を明かした。

―おしゃれな印象がある。

「シーズンごとに一回服をバッと買うだけです。あんまり、同じ服着るのは嫌だなって。でもそしたらね、妹とかも服貸してって言うんですけど、部屋が服だらけになって、ひとつ空いている部屋を衣装部屋にしました（笑）。汚れたりするから、あんまり高いブランドの服は着ないですかね」

―オークス前からマンチェスターＣのゲームシャツを調教時に着用して、注目が集まっていた。

「普段は厩舎のポロシャツをプロテクターの上に着ているんですけど、プロテクターの上に着たらパツパツになって…。夏はジャージーとかを着たら暑い。どうしてもずっと乗ってたりするとね。なんかいいのないかなぁと思って、たまたま両親とＧＵに買い物に行ったんです」

―寺島厩舎カラーの青と白になっている。

「そう。ちょっと厩舎っぽい。これって白だし、ちょっと青っぽいじゃないですか。こういうストライプってわかりやすい。これって着てる人おらへんなぁみたいな（笑）。いい目印になるから、買いました。だからファンの方々には申し訳ないんですけど、あんまりサッカー知らないんです」

―マンチェスターＣの成績は気になった。

「男子のチームが負けちゃった（シーズン２位）から、『２着になるんじゃないか』とか言われたけど…。でも、女性のチームが優勝していたみたいで。『オークスだし、女性チームが優勝してるから大丈夫だ！』とか身内には言ってたんです（笑）。言霊ってありますね」

―肌の管理は。

「シミとかになりやすいと思うから、ターンオーバーしやすいサプリを飲んだり、日焼け止めは常に必須なんですけど、時間があれば美容の友だちのお店に行って、肌管理をしてもらって対策はしてるつもりです」

―その結果が出ている。

「時間があれば月１で行きますけど、あんまり最近は肌で悩むことがないんで。運動して汗をかくこともあるし、だいぶベースが出来てきたから、そこまで荒れないかも。相当なストレスとか感じない限りは（笑）。あとはやっぱり睡眠不足とか。体は正直です」

―競馬に通じるところもある。

「調教と一緒。今日弱ってんなと思ったら強めの薬。大丈夫だなと思ったら、そこまで触んないし、ソフトな仕上げ。ハードな仕上げと分けてます（笑）」

―この夏の抱負は。

「２歳戦がいっぱい始まって、一頭の巡り合いで本当にいろいろ変わるんだなって改めて思いましたし、そういった出会い、依頼してもらえるように、普段の調教からね、いろんな厩舎のお手伝いとかをして、チャンスをもらえるようにしたいなと思います」

―ジュウリョクピエロとは秋華賞へ挑む。

「無事に秋につなげて頑張りたいなと思います！」（おわり）

◆マンチェスターＣ 英プレミアリーグに所属するプロサッカーチーム。１８８０年創設で、これまで同リーグ１０度Ｖ、同国のカップ戦であるＦＡカップで優勝８回の名門。欧州サッカー連盟主催のＵＥＦＡチャンピオンズリーグで、２０２２―２３シーズンで初優勝した。今シーズンはクロアチア代表・グバルディオル、スペイン代表・ロドリ、ノルウェー代表・ハーランドが所属。