◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第３戦 スイス２―１カナダ（２４日、ＢＣプレース・バンクーバー）

開催国で２大会連続３度目の出場のカナダ（ＦＩＦＡランク３０位）は、６大会連続１３度目出場のスイス（同１９位）に敗れたものの、２位で史上初の１次リーグ突破を決めた。決勝トーナメント（Ｔ）１回戦はＡ組２位と対戦する。

試合前の段階で１位、または２位通過がほぼ確実となっていたチーム同士の対戦だったが、決勝トーナメントの日程や移動距離などを鑑（かんが）みて、両者は１位通過をかけた真っ向勝負を選択。１位通過の場合は中７日でＥ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｊのいずれか３位通過国とバンクーバーでの対戦となるが、２位通過の場合は中３日でＡ組２位と米ロサンゼルスでの対戦となる。そのため、試合開始からオープンな展開となった。

後半１分にスイスのＦＷバルガスに先制ゴールを許し、同１２分にはＦＷマンザンビに追加点を許した。大勢のカナダサポーターに埋め尽くされた会場は、スイスの２点目が決まると一気に静まり返ったが、同３１分にカナダのＦＷ、Ｐ・デービッドが反撃のゴール。会場のボルテージも再び上がったが、同点ゴールは奪えなかった。

カナダは過去２大会で一度も勝利を挙げられなかったが、今大会の第２戦カタール戦で大会初勝利。地元の大声援を受け、１勝１分け１敗の勝ち点４で決勝Ｔ進出を決めた。３２チームが進出する決勝Ｔでは、１回戦が中３日（現地時間２８日）での試合となり、Ａ組２位と米ロサンゼルスで対戦する。３か国共催の今大会は開催国のメキシコと米国がすでに首位での決勝Ｔ進出を決めていた。

◆カナダ（２大会連続３度目） ＦＩＦＡランク３０位。８６年（自国開催）、２２年は１次リーグ敗退。２４年から米国出身のジェシー・マーシュ監督（５２）が指揮。２４年に招待された南米選手権で４強。ＤＦデイビスはバイエルンでプレー。開催国のため予選なし。首都オタワ。人口約４２００万人