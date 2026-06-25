Y2Kキャラで着圧デビューがときめく！ グラマラスパッツ「ナルミヤキャラクターズ限定コラボ」

記事ポイント 累計720万枚『グラマラスパッツ』初のキャラクターコラボナルミヤキャラクターズ限定パッケージ＆アクリルチャーム付き3着以上セット購入で限定シューデコセット特典 累計720万枚『グラマラスパッツ』初のキャラクターコラボナルミヤキャラクターズ限定パッケージ＆アクリルチャーム付き3着以上セット購入で限定シューデコセット特典

YB-LAB.は、着圧レギンスブランド『グラマラスパッツ』シリーズより、ナルミヤキャラクターズとコラボレーションした限定デザイン商品を2026年6月25日(木)より発売します。

累計約720万枚を誇る同シリーズ初のキャラクターコラボで、限定パッケージや限定アクリルチャームなど特別仕様が揃います。

Qoo10では2026年6月19日(金)より先行発売中です。

グラマラスパッツ「ナルミヤキャラクターズ限定コラボ」

発売日：2026年6月25日(木)11:00〜（Qoo10先行：2026年6月19日(金)）販売場所：公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピング数量限定販売（なくなり次第終了）

『グラマラスパッツ』は、YB-LAB.が「なりたい自分に近づくためのセルフケア習慣」をテーマに展開する着圧レギンスブランドです。

シリーズ累計販売枚数は約720万枚を突破し、着圧×補整インナーの定番商品として幅広い世代に支持されてきました。

今回はYB-LAB.設立5周年の節目に、ブランド初となるキャラクターコラボレーションが実現。

ナルミヤキャラクターズのポップでときめきのある世界観を取り入れた、特別な限定デザイン商品として登場します。

ナルミヤキャラクターズは、2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。

Y2K・平成リバイバルブームの中でZ世代・ミレニアル世代を中心に「懐かしいのに新しい」存在として支持を広げています。

セルフケア時間をもっとかわいく

着圧アイテムは「締め付けが強そう」「上級者向けなイメージがある」「気になっているけれど、まだ試したことがない」といった声から、興味はあっても最初の一歩が遠いカテゴリーでもあります。

今回のコラボレーションでは、「可愛い」をきっかけに、これまで着圧アイテムに触れてこなかった人にもセルフケアを楽しめる体験を目指しました。

「推し」や「好き」を日常に取り入れながら自分らしく気分を上げる消費スタイルが広がる中、補整インナーとしての機能性だけでなく、「見た瞬間に気分が上がること」や「好きだから手に取りたくなること」も大切にしています。

ナルミヤキャラクターズのポップでときめきのある世界観を通して、毎日のセルフケア時間をもっと自由に、もっと楽しく彩ります。

Y2Kムードを詰め込んだ限定デザイン

限定パッケージは、ナルミヤキャラクターズのビジュアルを全面に使用した今回だけの特別デザインです。

『グラマラスパッツ』らしい世界観はそのままに、パステルカラーやポップなデザインでY2Kムードや平成リバイバル感を取り入れ、持っているだけでも気分が上がるデザインに仕上がっています。

『グラマラスパッツ』のパッケージデザインやブランドの世界観はY2K・平成リバイバルカルチャーとの親和性が高く、今回のコラボレーションでもその雰囲気をふんだんに取り入れた特別仕様を展開します。

どれが出るかは開けてからのお楽しみ

商品には、限定デザインのキラキラのラメがいっぱいのアクリルチャームをランダムで1種封入しています。

全4種展開となっており、どのデザインが入っているかは開封してからのお楽しみ。

大好きなキャラクターといつでも一緒にお出かけしたくなるような、ときめきを詰め込んだ限定特典です。

「好き」をもっと楽しめる限定特典

まとめ買い特典対象：3着以上のセット購入特典内容：限定シューデコセット（シューレースとマスコットのセット）ラインナップ：ベリエちゃんセット(ピンク)、ナカムラくんセット(ブルー) 全2種展開予定取り扱い：公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピング限定

3着以上のセットを購入すると、シューレースとマスコットがセットになった限定シューデコセットが付いてきます。

ベリエちゃんセット(ピンク)とナカムラくんセット(ブルー)の全2種を展開予定で、いつものお出かけやファッションをキャラクターと一緒に楽しめる仕様です。

数量限定のためなくなり次第終了となります。

人気の着圧設計はそのままに、特別デザインで展開

今回のコラボレーション商品は、外箱・特典のみが限定仕様となっており、レギンス本体の着圧設計・補整構造は通常商品と同仕様です。

長年支持されてきた品質はそのままに、「可愛い」をきっかけにより気軽に着圧アイテムを楽しめます。

ラインナップは3モデル展開です。

『グラマラスパッツ』

サイズ：S-M／M-L／L-LL／PLUS単品価格：4,389円(税込)3着シューデコ付きセット：13,068円(税込)5＋1着シューデコ付きセット：21,978円(税込)

ハイウエスト仕様で足首からお腹周りまでしっかりカバーする人気No.1モデルです。

独自開発の6つのアプローチ設計により、くびれ・お腹・骨盤・ヒップ・太もも・ふくらはぎを1枚でカバーします。

着圧×補整インナーの定番商品として幅広い世代に支持されています。

『グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ』

サイズ：M-L／L-LL単品価格：2,970円(税込)3着シューデコ付きセット：8,778円(税込)5＋1着シューデコ付きセット：14,078円(税込)

ミドルウエスト仕様で着圧初心者にも取り入れやすいモデルです。

しっかりとした補整感と強着圧でメリハリのあるボディラインを演出しながら、ノーストライプデザインにより普段の脚魅せファッションをもっと自由に楽しめます。

『グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ』

サイズ：M-L／L-LL単品価格：2,750円(税込)3着シューデコ付きセット：7,679円(税込)5＋1着シューデコ付きセット：12,982円(税込)

ミドルウエスト仕様の強着圧ガードルタイプです。

独自のシークレットカバー設計により、お腹・下腹部・ヒップ・太ももをしっかりカバーします。

ノーストライプデザインで洋服にも響きにくく、毎日のボディメイクをさりげなくサポートする仕様です。

ナルミヤキャラクターズについて

ナルミヤキャラクターズは、2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランドの人気キャラクターたちです。

ベリエちゃん(メゾピアノ ジュニア)・ミントくん(ポンポネット ジュニア)・ナカムラくん(エンジェルブルー)・ルッキー(デイジーラヴァーズ)の4キャラクターが登場します。

Y2K・平成リバイバルブームの中で「懐かしいのに新しい」存在として、Z世代・ミレニアル世代を中心に支持を広げています。

着圧×補整の確かな機能はそのままに、キラキラのラメが輝くアクリルチャームや限定パッケージで「好き」をとことん楽しめるコレクションです。

Y2Kムードたっぷりのキャラクターデザインをまとって、毎日のセルフケア時間をもっとときめきで彩れます。

グラマラスパッツ「ナルミヤキャラクターズ限定コラボ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 一般発売日はいつですか？

A. 2026年6月25日(木)11:00より、公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピングで発売します。

Qoo10では2026年6月19日(金)より先行発売が始まっています。

Q. 限定アクリルチャームは何種類ありますか？

A. 全4種展開です。

商品1つにランダムで1種封入されており、どのデザインが入っているかは開封してからのお楽しみとなっています。

Q. まとめ買い特典はどのような内容ですか？

A. 3着以上のセットを購入すると、シューレースとマスコットがセットになった限定シューデコセットがプレゼントされます。

ベリエちゃんセット(ピンク)とナカムラくんセット(ブルー)の全2種を展開予定です。

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