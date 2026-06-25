◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第３戦 スイス２―１カナダ（２４日、ＢＣプレース・バンクーバー）

６大会連続１３度目出場のスイス（ＦＩＦＡランク１９位）が、開催国のカナダ（同３０位）に勝利して、首位で１次リーグ突破を決めた。カナダも２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出。Ｂ組のもう１試合はボスニア・ヘルツェゴビナがカタールを３―１で下しＷ杯初勝利。勝ち点４でＢ組３位となり、決勝Ｔ進出は他の組の結果を待つ。

試合前の段階で１位、または２位通過がほぼ確実となっていたチーム同士の対戦だったが、決勝トーナメントの日程や移動距離などを考慮して、両者は１位通過をかけた真っ向勝負を選択。１位通過の場合は中７日でＥ、Ｆ、Ｇ、Ｉ、Ｊのいずれか３位通過国とバンクーバーでの対戦となるが、２位通過の場合は中３日でＡ組２位と米ロサンゼルスでの対戦となる。そのため、試合開始からオープンな展開となった。

後半１分にＦＷバルガスが均衡を破るゴールを決めると、同１２分にはＦＷマンザンビが追加点をゲット。大勢のカナダサポーターに埋め尽くされた会場は、スイスの２点目が決まると一気に静まり返った。同３１分にＰ・デービッドに反撃を許したがリードを守り切った。

スイスの決勝トーナメント進出は、４大会連続９度目。無敗での突破は３度目（２００６年２勝１分け、１８年１勝２分け）で、首位突破は０６年以来、２度目となった。過去最高は１９３４年、３８年、５４年の８強。

◆スイス（６大会連続１３度目）ＦＩＦＡランク１９位。１９３４、３８、５４年に８強。欧州予選Ｂ組１位（４勝２分け）。欧州選手権の最高成績は２０２０年、２４年の８強。監督は同国出身で名門バーゼルを率いたムラト・ヤキン（５１）。主な選手はＭＦシャカ（サンダーランド）、ＦＷヌドイ（ノッティンガムフォレスト）。首都はベルン。人口は約９００万人。