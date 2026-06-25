女性ファッション誌「ＣａｎＣａｍ」の専属モデルに就任！その美ぼうにフォロワーは目を奪われた。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し「ＣａｎＣａｍ専属モデルはじめますっ」と報告したのは、昨年紅白初出場を果たした女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」のメンバーの立花琴未。「おひろめ特集ということで色んなわたしが詰め込まれている盛りだくさんなページとなっています」と８月号を紹介。「皆さんが紙面を見て楽しんでくださっていてとても嬉（うれ）しいですありがとうございます！ちゃんと届いてるよー」と反響に感謝し「これからよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

「ＣａｎＣａｍ」の公式インスタグラムでも報告され「爆美女ビジュ解禁」というタイトルとともに発表。「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥの立花琴未ちゃんが新専属モデルになりました」と伝え、「プロフィルやインタビューまで、おひろめ特集４Ｐを掲載しています。４通りのコーデをまとった美しいこっちゃんをぜひ誌面でご覧ください」とつづられた。

立花はホワイトのコーディネートでポーズ。ショートパンツからはスラリとした美脚が伸び、アイドルの時とは別人のようなクールな雰囲気だ。

フォロワーからは「絶世の美女」「大人こっちゃん美しすぎる」「アイドルしてる時のこっちゃんとはまた違った雰囲気で凄く可愛い！」「このビジュから普段のことみちゃんのほんわかな感じが想像できない、、別人だけどことみちゃんだった」「まじで爆美女やし、大人っぽい琴未大好き」「こっちゃんはマジで顔面国宝」「美の極み」の声が寄せられた。