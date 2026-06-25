軽自動車からSUVまで吸盤で固定できる遮熱シェード！ MAXWIN「K-SSD07」自動ロール式サンシェード

記事ポイント 吸盤角度とロール長さを調整でき、軽自動車からSUVまで99％以上の車種に対応チタンシルバーコーティング＋420Dオックスフォード生地で99％UVカットを実現プライバシー保護・防犯対策・車中泊の目隠しにも使える多用途設計 吸盤角度とロール長さを調整でき、軽自動車からSUVまで99％以上の車種に対応チタンシルバーコーティング＋420Dオックスフォード生地で99％UVカットを実現プライバシー保護・防犯対策・車中泊の目隠しにも使える多用途設計

MAXWINは、フロントガラスのサイズに合わせて吸盤角度とロール長さを自由に調整できる自動ロール式サンシェード「K-SSD07」の販売を開始しました。

吸盤を固定して引き伸ばすだけで設置でき、遮光・遮熱・プライバシー保護を一台で担います。

MAXWIN「K-SSD07」自動ロール式サンシェード

販売ショップ：Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング本体サイズ：約80×6×3cm梱包サイズ：約82×8×5cm伸縮範囲：幅70〜140cm、長さ120cmまで製品重量：約920g材質：420Dオックスフォード生地色：表面シルバー／裏面ブラック内容：サンシェード本体×1、ボールジョイント吸盤×2、フック×2

MAXWINは、大阪府泉大津市に拠点を置く昌騰が手がけるカー用品・バイク用品ブランドです。

ドライブレコーダーや車載モニターなど幅広い車載アクセサリーを展開しており、軽自動車から大型車まで対応する実用性重視のラインナップを揃えています。

「K-SSD07」は、99％UVカットのチタンシルバーコーティングと420Dオックスフォード生地の二重防御で、強烈な直射日光から車内をしっかりガードするサンシェードです。

フロントガラスのサイズに関わらず柔軟にフィットするよう、ポールの長さと吸盤の角度をそれぞれ独立して調整できます。

フロントガラスに合わせ、吸盤角度とロールの長さを調整可能

ロール式サンシェードは、フロントガラスのサイズに応じてポールの長さや吸盤の角度を自由に調整できます。

伸縮範囲は幅70〜140cm・長さ120cmまで対応しており、軽自動車からセダン・SUVまで99％以上の車種にぴったりフィットします。

フィット精度が高いほど遮光効果を最大限に引き出せるため、隙間からの光漏れを防いで車内温度の上昇を効果的に抑えられます。

高品質素材・耐熱＆高耐久設計

吸盤部分にはアルミニウム合金製のボール構造を採用しており、炎天下の高温環境でも変形しにくい設計です。

シェード本体には420Dオックスフォード生地を使用し、強力な遮光性と優れた耐久性を両立しています。

夏の集中した日差しだけでなく、シーズンを通じて愛車の車内を守り続けられる耐久性を備えています。

UVカット効果抜群

外側にチタンシルバーコーティングを施すことで、99％の紫外線を遮断できます。

駐車中の車内インテリアへのダメージを抑え、シートやダッシュボードの劣化・変色防止に効果的です。

直射日光を遮ることで車内温度の上昇を大幅に抑制し、エアコンへの負荷を減らすことで省燃費にも貢献します。

幅広い車種対応

対応車種：軽自動車〜普通車（99％以上の車種）対応サイズ：幅70〜140cm・長さ120cmまで

幅70〜140cmの伸縮範囲により、コンパクトカーからSUVまで一台でカバーします。

ボールジョイント吸盤はガラス面への密着度が高く、設置後に位置ずれしにくい構造です。

フックも同梱されているため、さまざまなガラス形状や角度に対応した取り付けが可能です。

取り付け方法

吸盤をフロントガラスに固定し、ロールを引き伸ばすだけで設置が完了します。

ポールの長さと吸盤の角度はそれぞれ独立して調整できるため、初めての車でも手間なく取り付けられます。

遮光だけでなく、外から車内の様子を見えにくくするプライバシー保護の効果もあり、車中泊や仮眠時の目隠し、盗難防止など防犯対策にも活用できます。

災害時の緊急避難時にも使用できます。

製品仕様

梱包サイズ：約82×8×5cm本体サイズ：約80×6×3cm伸縮範囲：幅70〜140cm、長さ120cmまで製品重量：約920g材質：420Dオックスフォード生地色：表面シルバー／裏面ブラック内容：サンシェード本体×1、ボールジョイント吸盤×2、フック×2

コンパクトに収納できる本体サイズ（約80×6×3cm）で、ダッシュボードやトランクに邪魔にならず収納できます。

重量は約920gと軽量で、毎日の駐車のたびに出し入れしやすい重さに抑えられています。

表面シルバー・裏面ブラックの配色は、外側で太陽光を反射しながら内側で遮光を補完する構造です。

吸盤を固定して伸ばすだけで車内温度の上昇を抑え、紫外線・プライバシー・防犯対策まで一台でカバーできます。

軽自動車からSUVまで99％以上の車種に対応しているため、車種を問わず夏の駐車を快適に過ごせます。

MAXWIN「K-SSD07」自動ロール式サンシェードの紹介でした。

よくある質問

Q. 「K-SSD07」はどのような車種に対応していますか？

A. 軽自動車から普通車まで幅広く対応しており、99％以上の車種に適合します。

伸縮範囲は幅70〜140cm・長さ120cmまでで、さまざまなサイズのフロントガラスに対応できます。

Q. 取り付けにはどんな部品が含まれていますか？

A. サンシェード本体×1、ボールジョイント吸盤×2、フック×2が同梱されています。

吸盤を固定してロールを引き伸ばすだけで設置でき、追加の工具は不要です。

Q. UVカット以外にどのような用途がありますか？

A. 外から車内が見えにくくなるプライバシー保護効果があり、盗難防止などの防犯対策や車中泊・仮眠時の目隠しとして使えます。

災害時の緊急避難時にも使用できます。

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