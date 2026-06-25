松本若菜×佐野勇斗『君の好きは無敵』オリジナル4キャラクター紹介 ティザー映像で“かわいい”と話題に

松本若菜×佐野勇斗『君の好きは無敵』オリジナル4キャラクター紹介 ティザー映像で“かわいい”と話題に