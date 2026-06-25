ドラマ『大空港』9人のレギュラーキャスト一挙解禁
俳優・趣里が主演を務める7月23日スタートのテレビ朝日系木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』（毎週木曜 後9：00）より、9人のレギュラーキャストが一挙解禁された。また、本作がNetflixで世界配信されることが決定した。
【写真】趣里、柳葉敏郎、松雪泰子ら『大空港』の豪華キャスト
本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24」（Global Airport Task Enforcement）を結成。法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも最強の門番として覚醒していく姿を爽やかに描く、痛快空港エンターテインメントドラマ。
趣里をはじめ、眞栄田郷敦、板垣李光人、齊藤京子、そして柳葉敏郎、松雪泰子と豪華キャスト陣が続々と発表された本作。今回、新たに奥貫薫、秋元才加、加治将樹、街田しおん、嘉島陸、西村直人、椿原愛、田辺誠一、そして吹越満の出演が発表された。
■今回解禁された登場人物
・玉井淳子（たまい・じゅんこ）：奥貫 薫
「GATE24」に配属されたキャリア30年以上のベテラン税関職員。常に笑顔でチームを明るくする一方、筋金入りの地獄耳で大の噂好き。空港のあらゆるところに情報網を持つ。芸能情報も大好物。
・熊川千香（くまかわ・ちか）：秋元才加
グランドスタッフ。万智の同級生で親友。嘘をつくことが嫌いな真っすぐな性格の持ち主で、風変わりでクセの強い万智の良き理解者。空港ロビーという表舞台から万智たち「GATE24」をサポートする。
・清家昭彦（せいけ・あきひこ）：加治将樹
統括審査官。「GATE24」のリーダーを担うも、事あるごとに早見や深澤に判断を求める頼りない中間管理職。長い物には巻かれるタイプで、エリートの早見に対して異常なほど腰が低い。柔和な性格。
・正岡亜弥子（まさおか・あやこ）：街田しおん
関東国際空港内のエアポートモールにある蕎麦屋さんの店員。このお店がお気に入りだった千香に紹介されてから万智の行きつけに。気さくな亜弥子が出迎えてくれる、万智にとってくつろげる場所。
・中塚哲三（なかつか・てつぞう）：嘉島 陸
警視庁国際犯罪対策課に属する刑事で、井内とバディを組む忠実な部下。正義感が強く、冷静沈着。警察のプライドを胸に、たびたび対立する《GATE24》の動向を監視する。
・陣 直人（じん・なおと）：西村直人
千香と共に働くグランドスタッフ。謹厳温厚な人柄で、常にお客様ファーストを心掛けている。
・名取紗良（なとり・さら）：椿原 愛
《GATE24》に配属された入管職員。ノンキャリアの上席入国審査官。全体を見渡す力があり、状況に合わせて柔軟に対応する。
・池浦隆洋（いけうら・たかひろ）：田辺誠一
関東国際空港の空港長。空港の安全な運行管理・管制・施設維持を責任持って統括する現場責任者。池浦なりの責任感を持っており、「GATE24」の“実験的な試み”が空港全体のトラブルに発展しないかと危惧している。また、縦割り構造を排除するが故に責任の所在が曖昧な「GATE24」の存在を快く思っていない。
・井内崇也（いうち・たかや）：吹越 満
警視庁国際犯罪対策課に属する刑事で、外国人犯罪の捜査・検挙や国際的な犯罪組織の摘発を行うエキスパート。悪しき組織の撲滅のためなら、犯罪者の入国も容認する「捜査の論理」を掲げる。そのため水際対策を徹底する「GATE24」とたびたび対立するが、必要とあらば連携して捜査にも当たる。現場たたき上げで、ぶっきらぼうだが、時には頼りになる存在。
【写真】趣里、柳葉敏郎、松雪泰子ら『大空港』の豪華キャスト
本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24」（Global Airport Task Enforcement）を結成。法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも最強の門番として覚醒していく姿を爽やかに描く、痛快空港エンターテインメントドラマ。
■今回解禁された登場人物
・玉井淳子（たまい・じゅんこ）：奥貫 薫
「GATE24」に配属されたキャリア30年以上のベテラン税関職員。常に笑顔でチームを明るくする一方、筋金入りの地獄耳で大の噂好き。空港のあらゆるところに情報網を持つ。芸能情報も大好物。
・熊川千香（くまかわ・ちか）：秋元才加
グランドスタッフ。万智の同級生で親友。嘘をつくことが嫌いな真っすぐな性格の持ち主で、風変わりでクセの強い万智の良き理解者。空港ロビーという表舞台から万智たち「GATE24」をサポートする。
・清家昭彦（せいけ・あきひこ）：加治将樹
統括審査官。「GATE24」のリーダーを担うも、事あるごとに早見や深澤に判断を求める頼りない中間管理職。長い物には巻かれるタイプで、エリートの早見に対して異常なほど腰が低い。柔和な性格。
・正岡亜弥子（まさおか・あやこ）：街田しおん
関東国際空港内のエアポートモールにある蕎麦屋さんの店員。このお店がお気に入りだった千香に紹介されてから万智の行きつけに。気さくな亜弥子が出迎えてくれる、万智にとってくつろげる場所。
・中塚哲三（なかつか・てつぞう）：嘉島 陸
警視庁国際犯罪対策課に属する刑事で、井内とバディを組む忠実な部下。正義感が強く、冷静沈着。警察のプライドを胸に、たびたび対立する《GATE24》の動向を監視する。
・陣 直人（じん・なおと）：西村直人
千香と共に働くグランドスタッフ。謹厳温厚な人柄で、常にお客様ファーストを心掛けている。
・名取紗良（なとり・さら）：椿原 愛
《GATE24》に配属された入管職員。ノンキャリアの上席入国審査官。全体を見渡す力があり、状況に合わせて柔軟に対応する。
・池浦隆洋（いけうら・たかひろ）：田辺誠一
関東国際空港の空港長。空港の安全な運行管理・管制・施設維持を責任持って統括する現場責任者。池浦なりの責任感を持っており、「GATE24」の“実験的な試み”が空港全体のトラブルに発展しないかと危惧している。また、縦割り構造を排除するが故に責任の所在が曖昧な「GATE24」の存在を快く思っていない。
・井内崇也（いうち・たかや）：吹越 満
警視庁国際犯罪対策課に属する刑事で、外国人犯罪の捜査・検挙や国際的な犯罪組織の摘発を行うエキスパート。悪しき組織の撲滅のためなら、犯罪者の入国も容認する「捜査の論理」を掲げる。そのため水際対策を徹底する「GATE24」とたびたび対立するが、必要とあらば連携して捜査にも当たる。現場たたき上げで、ぶっきらぼうだが、時には頼りになる存在。