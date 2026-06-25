◇サッカーW杯北中米大会

サッカー日本代表（FIFAランク16位）は、25日（日本時間26日）にFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦でスウェーデン（同36位）と対戦する。24日（同25日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、スウェーデンのグレアム・ポッター監督（51）が出席した。

ポッター監督は、過去にプレミアリーグ・ブライトンの指揮官としてMF三笘薫を指導していた。三笘は負傷の影響で今大会のメンバーには選出されなかったが、「彼の印象はポジティブなものでしかないです。彼は非常にダイナミックで現代サッカーに対応する全ての素質を持っている。どのチームも彼のような選手を欲しいと思う」と言及し、不在を惜しんでいた。

三笘が不在の日本については、「日本はすでに別の解決策を見つけている。（三笘とは）違うタイプの選手が解決策になっているのだから、それが日本の素晴らしい点です」と語った。

スウェーデンはチュニジアとの初戦で5―1と大勝。しかし、第2戦のオランダ戦では1―5で大敗した。現在、F組でオランダ、日本に次ぐ3位につけている。