6月26日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）にKEY TO LITが初出演する。番組で披露するのは、スペクトラムの楽曲でかつて少年隊もカバーした「Act-Show」。ファンクやソウルの要素を取り入れた熱量の高いダンスナンバーで、今年1月に開催された『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』でも歌唱した楽曲だ。

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KEY TO LITといえば、ライブではオリジナル曲で彼ららしいパワフルなステージを繰り広げながら、先輩アーティストの楽曲も積極的に歌い継いできたグループだ。

まず注目したいのは、オリジナル曲で見せるエネルギッシュなパフォーマンス。彼らにとって初のツアー『KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL』の映像からも、その高い実力が見えてくる。たとえば、「Burn Down」は「天下を獲る」という彼らの熱い想いが込められたナンバー。メンバーの猪狩蒼弥が振り付けを担当した激しく躍動感のあるダンスと、5人の力強いボーカルが楽曲を牽引し、曲全体を通して前へ進もうとする勢いが伝わってくる。ファンとのコール＆レスポンスを交えながら展開されるメンバー紹介曲である「KEY TO LIT FIRE」では、観客を巻き込みながら会場の熱量を高めていく。その姿からは、単に楽曲を届けるだけでなく、その場の空気を作り上げるエンターテイナーとしての資質も感じられる。

こうした現代のアイドルとしての魅力をもってして、KEY TO LITの凄みがより際立つのが先輩たちの楽曲をカバーする場面だ。ツアーでは、SMAPや嵐、KAT-TUN、Kis-My-Ft2、SixTONESなど、先輩グループの楽曲を次々と披露。そのなかでも、YouTubeで公開されているカバーのひとつがSMAPの「華麗なる逆襲」である。

「華麗なる逆襲」は、SMAPがライブでファンの前で直接届けることが叶わなかった楽曲でもある。それゆえ、YouTubeのコメント欄にはSMAPのファンからの感謝の声も多く寄せられている。

タキシード風の衣装に身を包み、ゴージャスな世界観のなかで繰り広げられるパフォーマンスは、まるでミュージカルのワンシーンのよう。これは、「華麗なる逆襲」のテレビパフォーマンスにおけるSMAPの姿とも重なる。KEY TO LITは、ライブに際して曲構成にアレンジを加え、パフォーマンスは岩粼大昇のアカペラソロからスタート。観客を一気に楽曲の世界観へ引き込んでいく。美しいターンを決める井上瑞稀に、中村嶺亜の甘く伸びやかな歌声も印象的だ。その後も原曲と同様に、岩粼、猪狩、佐々木大光とメンバーがひとりずつ順に歌い繋いでいく。途中の長い間奏部分のダンスシーンも、KEY TO LITは先輩たちへのリスペクトを忘れず、それでいて自分たちらしさをしっかりと滲ませる。このバランス感覚こそが、KEY TO LITの“継承者”としての矜持でもある。

嵐の言わずと知れたデビュー曲「A・RA・SHI」も、KEY TO LITはカバーしている。猪狩の軽快で熱量のあるラップに、岩粼のフェイクやラストのグルーヴ感のある歌唱も聴きどころだが、5人の美しくあたたかなユニゾンこそが、このカバーにおける要。嵐が長年大切にしてきた全員でのユニゾンは、魅力そのものでもあるからだ。5人組グループという共通点もあってか、KEY TO LITは「A・RA・SHI」との親和性が非常に高い。それぞれの個性を発揮しながらも、グループとしてひとつの音楽を届ける姿には、嵐への深いリスペクトが感じられる。

先輩たちの楽曲では原曲への敬意を忘れない。しかし、それでいてKEY TO LITらしいパワフルなステージングとしての構成も両立させる。KEY TO LITのパフォーマンスには、事務所の伝統を受け継ぎながら、自分たちなりの色へと昇華していく力がある。『ミュージックステーション』で披露される「Act-Show」もまた、そうした彼らの魅力が存分に発揮されるステージとなるのだろう。

（文＝かなざわまゆ）