「美人さんすぎる」へそ出しスタイルで“豪快”な1球…「始球式えぐいて」「最高すぎる」
「TWICE」のジヒョさんが始球式を行った(C)Getty Images
韓国プロ野球（KBO）のキウムーロッテ戦が6月21日に高尺スカイドームで行われ、始球式を務めた韓国の人気アイドルグループ「TWICE」のジヒョさんに注目が集まった。
【写真】韓国プロ野球の始球式にへそ出しスタイルのジヒョさん登場
実妹で女優のイ・ハウムさんとともにキウムのユニフォームを着用しグラウンドに現れたジヒョさんは、白のブラトップとへそ出しスタイルで臨み、ワインドアップで豪快な1球を投じた。打席にはイ・ハウムさんが立った。
SNS上のファンからは「美人さんすぎる」「ジヒョさんもハウムさんも輝いていて、まさに美人姉妹」「ジヒョさん始球式えぐいて そして美しすぎますほんとに」「始球式に登場したジヒョちゃんが最高すぎる」と続々とコメントが寄せられ、2人の姿が大きな反響を呼んでいた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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