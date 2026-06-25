熱気を帯びるFIFAワールドカップ2026のウラで、日本人選手がまたひとり海外へ飛び立ちました。

名古屋グランパスは24日、倍井謙選手がベルギー1部のコルトレイクへ期限付き移籍することを発表。自身2度目の海外挑戦となる倍井選手は、「また新たな地で頑張ってきます！遠い地にはなりますが、応援していただけると嬉しいです。行ってきます！」と意気込みました。

さらに前日23日には、水戸ホーリーホックの安藤晃希選手が、同じくベルギー1部のロイヤル・アントワープへ完全移籍することが決定。Jリーグで花開いた若手選手が、続々と海外リーグに挑戦します。

新たに2人の日本人選手が加わるベルギーリーグには、これまで遠藤航選手や伊東純也選手、上田綺世選手、鎌田大地選手、そして冨安健洋選手など、日本を代表して活躍する選手が多数在籍。欧州のビッグクラブへ羽ばたく登竜門として注目されています。

2025/26シーズンには、ワールドカップチーム最年少として、グループステージ第2節のチュニジア戦で途中出場を果たした後藤啓介選手(シント・トロイデン/フライブルクへの移籍が決定)や、守備の要として出場を続ける谷口彰悟選手(シント・トロイデン)が活躍しました。