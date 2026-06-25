◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２４日＝岡島智哉】２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本代表は、勝ち点３で３位のスウェーデン代表と第３戦で対戦する。

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試合会場のダラス競技場で、スウェーデンを率いるポッター監督の前日会見が行われた。

英プレミアリーグのブライトンやチェルシーなどを率いた指揮官は、森保ジャパンの印象について「（攻撃を止めることは）簡単ではない。チームとしてまとまっており、私は非常に日本というチームを尊敬しています」と語った。

前節で５失点の大敗を喫しただけに、守備の改善は急務な状況。「前の試合よりも、守備を改善しなければ。より安定した試合を展開しなければならない」と見据え「チームのムードはポジティブ。大敗があったにも関わらず、選手たちがこのような雰囲気になったことを誇りに思う」と語った。

５１歳の指揮官は「日本はトップクラスの相手」と繰り返し「Ｗ杯で、日本はものすごいチームに勝ってきています。我々にとってはチャレンジになるが、対戦させてもらえることに感謝」と語った。

スウェーデンはＦＩＦＡランク３８位。第１戦ではチュニジアに５―１の大勝を収めたが、第２戦ではオランダに１―５で完敗。勝ち点３（得失点±０）の３位で日本戦に臨む。