今季から新設された救援投手を対象とした「損保ジャパン ＨＩＫＥＳＨＩ賞」レースで独走する巨人・船迫大雅投手（２９）。危機の場面で送り込まれ、切り抜けるためのマインドを、投手担当・北村優衣記者が「見た」。

絶体絶命の場面で送り込まれ、わずか数球で切り抜ける。まるで職人のようなたたずまいで淡々と仕事をこなす船迫。数々のピンチを切り抜ける“極意”は「一極集中」にあるとみている。

マウンドに上がるまでは心身を解放。出番は極度の重圧がかかる場面がほとんどとあって「極限までリラックスしていたいんです。ゆったり座って、試合を見ながら『きょうはこんな感じか〜』と」。本格的に動き出すのは５回。軽くアップを行い、展開を見ながら調整。出番が来ると分かれば、登板間隔や体の状態により球数は異なるが、５〜１０球ほどで肩をつくりマウンドへ。点差が何点であれど、一つの失点が試合の流れをガラッと変えることもあるだけに「１点も取られちゃダメ」と自らに厳命して打者をねじ伏せる。

ここまで２３試合に登板して１１ホールド、５戦連続で打者１人で火消しを完了している。今季から新設され、危機を抑えた救援投手を表彰する「損保ジャパン ＨＩＫＥＳＨＩ賞」争いでもトップを独走する。だが「一試合一試合を全力で戦うだけ」と慢心は見せない。安定感抜群のリリーフ陣においても、支える柱の一人となっている。（投手担当・北村 優衣）

◆損保ジャパンＨＩＫＥＳＨＩ賞 「絶望的な局面を救った貢献度」を正当に評価することで、救援投手の魅力を広く伝える賞で、今季新設された。表彰者を決定する「ＨＩＫＥＳＨＩポイント」は、（Ａ）走者状況に応じて重みづけされた獲得アウト価値（１アウト獲得で１ポイント。さらに前任投手が残した走者がいる場合は加算あり。一塁に走者がいれば１ポイント、二塁２ポイント、三塁３ポイント加算）―（Ｂ）２×自身が出塁させた走者の数―（Ｃ）４×登板中に許した得点となる。同賞が贈られるのは両リーグ１人ずつで、賞金は１００万円。

◆ＨＩＫＥＳＨＩ賞のセ・リーグ上位３人（２１日終了時点。数字はＨＩＫＥＳＨＩポイント）

▽１位巨人船迫大雅投手 ４４

▽２位巨人堀田賢慎投手 ２９

▽３位巨人田中瑛斗投手 ２７