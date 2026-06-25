テレビ朝日系音楽番組「ＥＩＧＨＴ‐ＪＡＭ」のスペシャル版が２４日に放送され、歌手の中森明菜のインタビュー音声が一部公開された。

通常、毎週日曜午後１１時１５分からの放送だが、この日は「豪華プロが選ぶ 音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和 女性アイドル５０年史」をテーマに午後７時から３時間スペシャルで放送された。

途中「近日レギュラーオンエアから一部インタビューを先出し！！」とテロップが表示され、中森のインタビュー音声が流された。

その中で、歌唱力の高さが評価される中森だがデビュー当時「ちょうどアイドル全盛期の時代でもあったので人と違う路線に行かないと…みんなとてもかわいらしい方たちが多かったものですから、私がその時、ボイストレーニングを受けていた先生も『お前は顔では太刀打ちできない』『今日子ちゃんや伊代ちゃんみたいなかわいい路線では絶対無理だから』と言われて」と明かした。そして「『歌で勝負するしかないから覚悟しろよ』と言われて『はい、わかりました』って言って。歌でどうにか違ったイメージでと…」と語った。

これにスタジオ出演したお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄は「ボイトレの先生、怖すぎません！？」と笑った。