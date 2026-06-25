◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦のスタメンに「１番・投手」のリアル二刀流で名を連ねた。２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表してから初登板。２児のパパとして初白星となる８勝目を狙う。メジャー通算３００号まで残り３本に迫っている打者としては２試合ぶりの１８号の期待がかかる。

打者として相性の良いターゲットフィールドだが、登板するのはエンゼルス時代の２２年９月２３日（同２４日）以来４年ぶり２度目。その時は雨などの悪条件の中、６回途中３安打６四球で２失点も７奪三振でシーズン２００奪三振に到達した思い出深い場所でもある。

「投手・大谷」は前回１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦で６回７安打４失点も７勝目を挙げた。最速１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測し、４回まで２安打無失点と好投していたが、５回だった。先頭打者の四球をきっかけにド軍移籍後ワーストの１イニング４失点。一時１・００まで戻していた防御率も０点台復帰とはならず、６回で降板したことで規定投球回（当時）にも１回１／３届かなかった。６月になってから右手中指のマメの問題が表面化しているが、この時も出血が見られた。

それでも、投球以上に球場が騒然となったのは６回の攻撃だった。「５番・ＤＨ」のロハスの代打として大谷が打席へ。初球打ちで遊ゴロだったが、先発登板時の代打出場は初めてと米９年目で新たな扉を開いた。投手専念のはずが、４年ぶりの代打起用。ただ、この時大谷は記録上降板しておらず、「投手がＤＨの代打または代走を務めた場合、その後はＤＨを使用できない」という現行のルールに基づいてチームのＤＨが解除となる“もろ刃の剣”でもあった。

大谷はリアル二刀流で出場した１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦の翌日、１１日（同１２日）の同戦にＤＨで先発出場した際、１３号ソロを含む２打数２安打２四球と全４打席で出塁しながら７回に途中交代。球団から「左膝の炎症」と発表され、以降は試合後のクラブハウスでアイシングする姿が見られるなど、今も左膝は万全な状態には至っていないが「（長い）シーズンをやっていれば、必ずしも常に万全に投げられるわけではない」と言い訳せずにマウンドに立っている。

その中でも、打者としては６月は試合前の時点で１８試合に出場し、打率３割３分３厘、７本塁打、１４打点と結果を残している。今季はリアル二刀流の試合で３本塁打というデータもあり、唯一無二の方法で「３００」の大台に向けて歩みを進める。