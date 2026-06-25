◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク16位）は25日（日本時間26日）に、米テキサス州ダラスで1次リーグF組最終第3戦スウェーデン戦（同36位）に臨む。24日（同25日）には試合会場で公式会見が行われ、森保一監督（57）が出席。今大会から新たに導入された飲水タイム「ハイドレーションブレイク」について語る場面があった。

今大会は熱中症対策を目的に、前後半それぞれの中間にあたる22分前後に3分間ずつ、試合を止めて飲水タイムを設けている。選手はこの間に給水し、各チームの監督、コーチは戦術面の指示も出している。

森保監督は飲水タイムについて「そのレギュレーションの中で何ができるかは今回、ルールの変更点があった中で、一つ大きなポイント」と指摘し、「日本だけではないですが、戦い方の修正をしたり選手を交代したり、ちょうど節目の時間になると思っている。チームの戦い方の修正の時間と、共有する時間かなと思っています。選手たちはハードに戦っているので、水分補給等でリフレッシュすることはもちろん大切ですけど、チームの戦い方の意思統一する時間としても気を付けて使っています」と日本としての利用の仕方について語った。

飲水タイムにおいては会場の大型ビジョンには広告などが映し出されており、中継するテレビ局や配信サービスによってはCMなどが流れ、「広告料目当てではないか」という批判的な意見も集まっている。

これを受け、FIFAのインファンティーノ会長は声明を発表し、「FIFAは何の利益も得ていません」と強調。「主な理由は暑さですが、39日間にわたって行われるワールドカップのような大会では、チームがその39日間で最大8試合を戦う可能性があるため、休息の時間を設けることは極めて重要です」と暑熱対策が目的だと説明した。