サマー2000シリーズ第1戦「第62回函館記念」の最終追いが24日、函館競馬場で行われた。今年、中距離路線にシフトチェンジしてから連勝中のフィーリウスは函館芝コースでシャープな脚さばきを披露。祖母に10年阪神JF勝ち馬レーヴディソールがいる良血が入念な調整で態勢を整えた。

連勝の勢いは本物だ。満を持して北上したフィーリウスが、函館で力強い走りを見せた。午前8時過ぎ、朝日に照らされた芝コースに登場。レイヤードレッド（4歳2勝クラス）を4馬身追走する形でスタートすると終始、小気味良いテンポで直線は僚馬の内へ。鞍上の丹内が気合をつけるとスッとギアチェンジ。鋭く加速して僚馬をかわした。

水分を含んだタフな洋芝も意に介することなく、強めに追われて5F67秒2〜1F11秒7。引き揚げてきた鞍上は開口一番「良い動き。洋芝も合いそう」と伝えた。今回は2勝クラスを制して以来、2戦ぶり4回目のタッグ。「勝った時が楽だったし、だんだん良くなってきた。チャンスはある」と力強く結んだ。

同期に同厩マスカレードボール、G14勝クロワデュノール、同2勝ミュージアムマイルなどがいる強力4歳世代。3歳時はライバルたちがクラシック戦線で火花を散らす傍ら、9戦のキャリアを積み上げた。藤井助手は「使ってもへこたれないし、丈夫なところが一番」と愛馬の強みを明かす。デビュー時に488キロだった馬体も、前走では24キロ増の512キロ。「競馬を使うたびに良くなっている。先行できるようになったり、捲って押し切れるようになったり、経験を力に変えていますね。獣医師に聞くと心肺機能と筋肉の質も良くなっているそうです」。文字通り、叩き上げで力を蓄えてきた。

「良い意味で期待を裏切ってくれる馬。だからこそ期待しますよね」。藤井助手がそう語るほど、たくましくなった愛馬は走るたびに想像以上のパフォーマンスを発揮してきた。過去に2度、はね返された重賞舞台にも今回は「勝負できる」と手応えが異なる。「もっと良くなる可能性も」と伸びしろ十分。偉大な同期たちに追い付け、追い越せ――。フィーリウスが北の大地で飛躍の足がかりを築く。