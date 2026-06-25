NY原油先物8月限（WTI）（終値）

1バレル＝70.34（-2.87 -3.92%）



米国とイランの覚書が発効した後の売りが継続した。石油輸出の要所であるホルムズ海峡を通過するタンカーの数がイラン戦争前の正常な水準に近づいているとみられている。米エネルギー省のクリス・ライト長官はこの２４時間でホルムズ海峡を約７２隻が通過し、２０００万バレルが供給されたとの認識を示した。米国とイランの覚書に違反して、イスラエル軍はレバノン南部で軍事行動を継続し、アルフォーカやヤテル、バラシトなどで被害が発生したと伝わっているが、ほとんど材料視されず。イスラエルのカッツ国防相は、米国が要求してもレバノン南部から撤退しないとあらためて表明した。



時間外取引で８月限は下落。通常取引開始後は６９．６３ドルまで一段安となった。



MINKABU PRESS

外部サイト