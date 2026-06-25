米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）
米2年債　 4.150（-0.049）
米10年債　4.400（-0.097）
米30年債　4.852（-0.093）
期待インフレ率　　2.186（-0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。ホルムズ海峡が徐々に船舶の航行が回復しつつある中、原油が急落しており、ＷＴＩ先物８月限が一時７０ドルを割り込む中、利回りも急低下している。

　明日は、ＦＲＢが重視しているインフレ指標であるＰＣＥ価格指数が公表されることもあり、ポジション調整の動きが活発化しているようだ。

　この日は５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの反応は限定的。

　２－１０年債の利回り格差は+２６（前営業日：+３０）に縮小。

＊米５年債入札結果
高落札利回り　4.200％（WI：4.193％）
応札倍率　　　2.35倍（前回：2.34倍）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美