米１０年債利回り低下 原油急落 一時７０ドルを割り込む＝ＮＹ債券 米１０年債利回り低下 原油急落 一時７０ドルを割り込む＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 4.150（-0.049）

米10年債 4.400（-0.097）

米30年債 4.852（-0.093）

期待インフレ率 2.186（-0.027）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。ホルムズ海峡が徐々に船舶の航行が回復しつつある中、原油が急落しており、ＷＴＩ先物８月限が一時７０ドルを割り込む中、利回りも急低下している。



明日は、ＦＲＢが重視しているインフレ指標であるＰＣＥ価格指数が公表されることもあり、ポジション調整の動きが活発化しているようだ。



この日は５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの反応は限定的。



２－１０年債の利回り格差は+２６（前営業日：+３０）に縮小。



＊米５年債入札結果

高落札利回り 4.200％（WI：4.193％）

応札倍率 2.35倍（前回：2.34倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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