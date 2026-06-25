◇W杯北中米大会1次リーグL組 ガーナ 0―0 イングランド（2026年6月23日 ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグL組のガーナは第2戦でイングランドと0―0で引き分けた。1勝1分けの勝ち点4で同組2位を守り、4大会ぶりの決勝トーナメント進出へ前進した。

初戦でパナマを1―0と破ったガーナは、優勝候補相手にボール支配率20パーセント、シュート数2―19と劣勢を強いられたが、GKベンジャミン・アサレを中心にゴールマウスを死守。初戦のクロアチア戦で2ゴールをマークしたイングランドのエース、FWハリー・ケーンは試合終盤の決定的チャンスでシュートを外すなど、ノーゴールに終わった。

試合前にはガーナの有名呪術師ナナ・クワク・ポンサム氏がケーンに対し、ガーナ戦で得点できない“呪文”を唱えると公表して話題となっていた。ポンサム氏はケーンが不発に終わった試合後、自身のインスタグラムを更新。動画の中で「今からハリー・ケーンを解放して、次の試合は決められるようにするよ。ハリー、君に会いに行くよ。気を悪くしないでくれ。僕らは友達なんだから」などと語った。

27日（同28日）のL組最終第3戦ではガーナは勝ち点3のクロアチアと、イングランドは勝ち点0のパナマと対戦する。