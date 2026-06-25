◇プロアマ交流戦 巨人4―1SUBARU（2026年6月24日 ジャイアンツ球場）

右肩の違和感でファーム調整している巨人・山崎が、SUBARUとの3軍戦で実戦復帰した。6回から登板し、1回で打者4人に7球。1安打無失点で最速151キロを計測し、「緊張したけど体も不安はなく、感覚良く投げられたので良かった」と回復を実感した。

開幕投手の筆頭候補と目されながら、3月上旬に右肩のコンディション不良で離脱。復帰した5月3日のファーム・リーグ広島戦で再び右肩の違和感を訴えて、わずか2球で降板した。リハビリを再開させる苦しい道のりを経て、「“（トレーナーに）戻ってくるなよ”と言われている。あとは投げて結果を残していくだけ」と表情を引き締めた。今後は2軍で2〜3試合の調整登板が見込まれ、会田3軍監督は「100球は投げないと。そこからどう見ていくか」と求めた。

7月28、29日の球宴前の1軍復帰を期待していた橋上監督代行は「焦らせないことが第一。慎重を期しながらやっていきたい」とした。右アキレス腱炎を負っていたハワードも復帰し、先発で2回2安打無失点。竹丸が奮闘し、戸郷も復調した先発陣が夏場にさらに増強できる可能性に、橋上監督代行は「徐々に投手もそろいつつある。非常にいいこと」と歓迎した。（田中 健人）