NHK連続テレビ小説『風、薫る』第12週のラストで、りん（見上愛）の幼なじみ・虎太郎（小林虎之介）が、恋のライバルである“シマケン”こと島田（佐野晶哉）との対面を果たした。栃木から上京して銀座の製薬会社で働き始め、すっかり垢抜けた虎太郎を前に島田は自信を失くす。一方、虎太郎もりんと親しげに話す島田の存在に脅威を感じたようだ。

参考：『風、薫る』第64話、直美（上坂樹里）が団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会う

りんをめぐる三角関係がこれから激化していきそうな予感だが、どちらかといえば、有利なのは島田ではないだろうか。幼なじみゆえにりんと一緒に生きてきた時間は圧倒的に虎太郎のほうが長い。しかしながら、島田はりんと期間は短くも濃密なやりとりを交わし、着実に心の距離を縮めてきた。

2人が出会ったのは、りんが東京で家族とともに身を寄せる舶来品店「瑞穂屋」。一時期お店で働いていたりんが外国人客の対応に困っていたところ、流暢なフランス語で助けてくれたのが島田だ。その正体は新聞社で活字工として働きながら、小説家を目指す青年だが、当初はりんに身の上を明かしたがらなかった。そこには、自分はまだ何者でもない宙ぶらりんな存在であるというコンプレックスがあったのだろう。

金田一耕助のような風貌も相まってミステリアスで一見とっつきづらそうだが、案外そうでもないのが彼の不思議なところだ。男手がない一ノ瀬家を島田は何かと手伝うようになり、りんの母である美津（水野美紀）や娘・環（英茉）の懐にもすんなりと入り込んでいく。のちに母と祖母が仕切る浜松の料理屋の末っ子で、姉が3人、兄が1人いると判明し、妙に納得してしまった。女性に囲まれて育った男性特有の安心感と共感力を島田は持ち合わせている。

ゆえに、りんの良き相談相手となっていくのも自然な流れだった。加えて子どもの頃から体が弱く、本ばかり読んできた島田は物知りで、人と少し違った角度からりんにアドバイスすることができる。捨松（多部未華子）からトレインドナースにならないかと誘われ、迷っていたりんに、「気にしているのは家族への目もあるけど、自分への偏見なんじゃない？ ナースになれば、再婚は難しくなるって」とさり気なく偏見に気づかせてくれたのも島田だった。その後、看護婦養成所に入学したりんがナイチンゲールの著書にある「observer」の翻訳に苦戦していた際には、西周が充てた「観察する」という訳語を与えてくれた島田。小説家志望というだけあって、人間観察力と言葉選びは流石だ。

一方で、自分には自信がなく、書いた小説もなかなか人に見せたり、応募したりできずにいる。そんな島田は、何度も壁にぶつかって悩んだり葛藤したりしながらもまっすぐに看護婦を目指すりんに励まされると同時に少しずつ心惹かれていったのではないか。りんに一目でも会いたくて、寮生活を送る彼女が唯一帰ってくる日曜日には必ず「瑞穂屋」に姿を現すようになる。りんに至近距離から話しかけられ、思わずドキッとしてメガネをかけ直したり、安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）を仲立ちする場で嬉しそうにりんの話をしたりと、島田のピュアな恋心を佐野は実に鮮やかに表現している。そのさまはかわいらしさとおかしみに溢れていて、まるでラブコメのヒロイン。そのため、周囲にはバレバレだが、本人はあくまでも自分の恋心に無自覚なようだ。

そんな島田が本当の意味でりんへの恋心を自覚したのは、女郎・夕凪（村上穂乃佳）の騒動の時だろう。客と服毒による心中を図って、りんの実習先である帝都医科大学附属病院に運ばれてきた夕凪。一命は取り留めたものの、女郎屋に戻れば、再び地獄の日々が待っている彼女をりんが助けようとしていることを知った島田は、夕凪の心中事件に大胆な創作を加えた新聞記事で遊郭の問題を訴えかけるという手段に出た。島田の記事は人々の心を動かすも、夕凪が女郎屋の主人から報復に遭うことを恐れるりんは強く反発する。純粋に夕凪を助けたいと願っているりんを前にして、島田は自分の邪な気持ちに気づいたのではないか。島田が助けたかったのは、夕凪を助けようとしているりんであり、少しでも役に立つために筆の力を使った。そのことを反省するとともに、りんへの恋心を自覚したのだと思う。

そんな中で虎太郎と対面し、ようやく火がついたのではないか。かつて「いつかシマケンさんの小説を読んでみたいです」と言われ、「読んでもらえるものが書けるように精一杯励みます」と答えた島田。その約束を果たすべく、来る日も来る日も机に向かい、ようやく自分が納得のいく小説を書き上げることができた。6月23日に放送された第62話では、小説を誰よりも早く読んでもらおうと団子屋でりんを待つも、すんでのところですれ違ってしまう。りんは超がつくほどの鈍感、島田は奥手であるがゆえになかなか進展を見せない2人の恋。しかし、弱さと強さの両面を兼ね備え、いざというときには頼りになる島田は、ちょっぴり世間知らずで、間違えながら前に進んでいくりんにはきっと必要な存在だ。島田の成長をきっかけに、りんが少しでも彼を意識してくれればと願わずにはいられない。（文＝苫とり子）