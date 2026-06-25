日本代表ＭＦ堂安律（２８）＝Ｅフランクフルト＝は２３日（日本時間２４日）、２５日にダラス競技場で行われる最終第３戦のスウェーデン戦での必勝を誓った。「日本代表として他の国に負ける辛さを経験してきた。目の前の相手が喜んでる姿がどうしても気に食わないので、やっぱり全ての試合勝ちたい。勝利にこれほど飢えていることは今までのサッカー人生でない」と闘志全開だ。

ここまで右ウイングバックで２戦連続先発し、献身的な守備で大きく貢献している。攻撃が持ち味ながら、チームのために徹する姿に最年長の長友は「僕は勇気をもらっている」とたたえ「彼に絶対いつかチャンスが来てボールがこぼれて、すべて持っていく。それが堂安律」と、ゴールを予言する。

堂安自身も信頼を寄せる先輩の発言に「僕自身も確信はなぜかあるので、全く心配していない」と呼応する。ただ、根底にあるのは「自分のゴールよりもチームの勝利」という精神。「みんなが理想とする（背番号）１０番じゃないかもしれないけど、僕は勝たせる選手が１０番だと思う」と、自身の“１０番像”を貫いていく。

その背中はチームメートを引っ張っている。斉藤俊秀コーチが命名する“サムライスプリントバック”。ボールを失った瞬間、全員が誰ひとりサボらず帰陣する動きは、背番号１０が先頭で体現する。「勝つためならなんでもする。犠牲になる覚悟はできてるので。体張って頑張ります」。ゴールへの確信を胸に秘めながらも、見据えるのはチームの勝利だけだ。