「ハロプロ」7グループの美少女たち一冊ぶち抜きグラビア特集号
25日発売の「週刊ヤングジャンプ」30号（集英社）は、2028年で30周年を迎えるアイドル界のトップランナー「ハロー！プロジェクト」がジャック！ 一冊ぶち抜きでこれからの“ハロプロ”を担う7名が登場する。
【写真】モー娘。、アンジュルムら7グループの次代を担うヒロインたち＜フォトギャラリー＞
巻頭グラビアを飾るのは、ハロプロの中核を担う3グループから櫻井梨央（モーニング娘。’26）、後藤花（アンジュルム）、江端妃咲（Juice=Juice）の3人がそろい踏み。それぞれが放つ圧倒的オーラの融合は必見。
センターグラビアは、西田汐里（BEYOOOOONDS）と筒井澪心（OCHA NORMA）。ステージで魅せる力強いパフォーマンスとはひと味違う、ゆったり癒し度100%の2人をお届けする。
巻末グラビアは、17歳コンビ・石井泉羽（つばきファクトリー）と上村麗菜（ロージークロニクル）。青春感＆愛しさたっぷりの2人に、くぎ付け間違いなし。
さらに、現ハロプロ所属7グループのメンバーを網羅した（6／11時点）『ハロプロ最新名鑑』（特別付録）、秋ツアーで卒業することを発表している“ハロプロの歌姫”小田さくら（モーニング娘。’26）の独占インタビュー、
夏のコンサートツアーへのご招待付きと、まさにハロプロ祭り！ ファンのみならず、アイドルを愛する全ての人必見の特集号となっている。
【写真】モー娘。、アンジュルムら7グループの次代を担うヒロインたち＜フォトギャラリー＞
巻頭グラビアを飾るのは、ハロプロの中核を担う3グループから櫻井梨央（モーニング娘。’26）、後藤花（アンジュルム）、江端妃咲（Juice=Juice）の3人がそろい踏み。それぞれが放つ圧倒的オーラの融合は必見。
巻末グラビアは、17歳コンビ・石井泉羽（つばきファクトリー）と上村麗菜（ロージークロニクル）。青春感＆愛しさたっぷりの2人に、くぎ付け間違いなし。
さらに、現ハロプロ所属7グループのメンバーを網羅した（6／11時点）『ハロプロ最新名鑑』（特別付録）、秋ツアーで卒業することを発表している“ハロプロの歌姫”小田さくら（モーニング娘。’26）の独占インタビュー、
夏のコンサートツアーへのご招待付きと、まさにハロプロ祭り！ ファンのみならず、アイドルを愛する全ての人必見の特集号となっている。