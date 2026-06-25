北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。そんな中、熱狂的なアルゼンチンサポーターがゴミ拾いをする様子が、話題に。日本サポーターから広がった美化活動が各国に波及する状況にファンも熱視線を送っている。

22日（日本時間23日）にダラススタジアムで行われたグループJ第2節オーストリア戦のこと。水色と白の縦縞のユニホームを着たアルゼンチンサポーターたちは、チャントが鳴り響く中、道端に広がった缶などのゴミを黒のゴミ袋に次々と入れていった。

南米サッカー連盟の公式Xは「ダラスでのアルゼンチンサポーターの素晴らしい振る舞い」として動画を投稿。熱狂的で知られるアルゼンチンサポーターにまで波及したゴミ拾い活動に、X上の現地ファンからもコメントが相次いだ。

「一流だね！ 日本人じゃないから、そこまで話題にはならないだろうけど」

「日本を見習おう。彼らは他より50年も先を行っているぞ」

「こういうのを見られて本当に嬉しい！」

「日本文化は、人類共通の文化だ。私たちは、正しいことを簡単受け入れることができる」

「日本効果。良いものは模倣される」

「日本人はかけがえのない先例を作った」

「素晴らしい」

「私たちは日本だ!!! ハハハ」

「日本、ありがとう」

日本サポーターによるゴミ拾いは、これまでのW杯や国際大会でも度々目撃されるなど風物詩に。今大会でもFIFA公式Xに「日本のファンが毎試合後にスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」と紹介されている。



（THE ANSWER編集部）