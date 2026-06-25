◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日・ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本（ＦＩＦＡランク８位）は第３戦でスウェーデン（同３８位）と対戦する。森保一監督が会場で前日会見に出席した。

グループ第３戦の結果次第で、Ｆ組の１位から３位にまで可能性がある。森保監督は「コーチとして臨んだ１８年ロシア大会第３戦、ポーランド戦（０―１）が明日のような状況で判断に生きてくるのか」と問われ、「あると思います。グループリーグを突破するとか、何かあった時にひとつ上に行くためにその状況に合わせてプレーするということは、ポーランド戦の経験を生かせるかなと思います」と答えた。

その上で「ただ、明日の試合に関しては勝つことを基本に考えられる試合と思っている。あるとすれば、絶対に１位通過を目指す。もちろん目指したいが、大量得点を狙いに出て、チームのバランスを崩す、バラバラになるほうがリスクかなと思っている。どういうチームと決勝トーナメントで当たったとしても、まず自分たちがやるべきことをしっかりやっていく。自分たち次第でどことも互角に戦える。自分たちのことを考えられるチーム状態だ」と慎重に見据えた。

森保ジャパンは、第２戦のチュニジア戦で歴史的大勝（４〇０）を収め、１勝１分けの勝ち点４（得失点＋４）、Ｆ組２位の状況で第３戦に臨む。

▼１８年ロシア大会・ポーランド戦 １次リーグ（Ｌ）３戦目で前戦から中３日で先発６人を入れ替え０―１で敗れた。後半最後の約１０分を、決勝トーナメント（Ｔ）進出のためにボール回しを選択した西野朗監督の采配に賛否が起こった。最後はフェアプレーポイント差で２位通過。セネガル―コロンビア戦の戦況をみながら懸けに出た形となった。