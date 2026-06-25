葛飾区限定で165万円の工事費が0円に！ ファミリー工房「断熱窓 0円 リフォームキャンペーン」

記事ポイント 国・都・葛飾区のトリプル補助金で工事費165万円が15万円に圧縮友人紹介キャンペーンでファミリー工房が残額全額負担、自己負担0円断熱・防犯など6メリットに加え月約1,880円の光熱費節約 国・都・葛飾区のトリプル補助金で工事費165万円が15万円に圧縮友人紹介キャンペーンでファミリー工房が残額全額負担、自己負担0円断熱・防犯など6メリットに加え月約1,880円の光熱費節約

ファミリー工房が、葛飾区在住の方を対象に断熱窓リフォームを実質0円で実施できるキャンペーンを開始しました。

戸建て全窓の断熱窓リフォームに関心がある葛飾区の住民が利用できます。

ファミリー工房「葛飾区限定0円断熱窓リフォームキャンペーン」

対象エリア：葛飾区在住の戸建て住宅平均工事費：約165万円（税込）補助金適用後の負担：15万円（消費税分のみ）友人紹介適用後の最終負担：0円2026年度限定キャンペーン

一般的な戸建ての全窓を断熱窓へリフォームした場合の平均工事費は約165万円（税込）です。

2026年度は国・東京都・葛飾区の3つの補助金が重なり、この工事費が消費税分の15万円のみまで圧縮されます。

さらに、ファミリー工房独自の「友人紹介キャンペーン」を利用すると、残り15万円を同社が全額負担します。

友人紹介がある場合、戸建ての全窓リフォームの最終負担額は0円です。

ファミリー工房は東京都足立区を拠点に2005年創業の総合リフォーム会社で、足立区・葛飾区エリアでの施工実績は1万件を超えています。

外装・内装・水回り・太陽光・断熱・窓リフォームまですべて自社グループで完結できる体制を持ちます。

「インプラス」の断熱窓6大メリット

断熱効果：冬でも薄着で過ごせる空間結露軽減：カビ・ダニ対策にも有効遮音効果：外の騒音も室内の声も軽減UVカット：家具・床・肌を日焼けから保護侵入抑止：特殊ネジ・強化ガラスで防犯性向上経済的：1ヶ月約1,880円、10年で約23万円の節約効果

断熱窓は冬場の冷気を遮断し、室温を保つ効果があります。

暖房効率が上がることで、1ヶ月約1,880円、10年間で約23万円の光熱費節約が見込めます。

結露が発生しにくくなるため、窓まわりのカビやダニの発生を抑えられます。

特殊ネジと強化ガラスを採用した構造は防犯性も高く、外部からの侵入への抑止力になります。

UVカット効果により、長時間日光が当たる部屋でも家具や床材の色褪せを防ぎます。

窓の遮音性が向上することで、道路沿いの住宅でも外の騒音が気になりにくくなります。

0円リフォームを実現する3ステップ

最初のステップはお見積りです。

図面または窓の寸法をLINEで送るだけで対応しています。

次に現地調査があり、所要時間は約30分です。

現地調査の後、助成金の申請手続きに入ります。

複雑な書類作成から提出まで、専門チームが完全無料で代行します。

友人を紹介すると、補助金適用後に残る15万円をファミリー工房が全額負担します。

3つのステップを経ることで、戸建ての全窓断熱リフォームが0円で完了します。

補助金申請代行はキャンペーン適用の有無にかかわらず無料で利用できます。

なお、このキャンペーンは葛飾区在住の戸建て住宅が対象で、マンションなど戸建て以外の住宅、特殊サイズの窓で補助上限を超えるケースは対象外です。

友人紹介がない場合でも、補助金のみを活用した工事の依頼は受け付けています。

お客様が自分で申請書類を用意する必要はありません。

断熱窓への交換で冬も薄着で過ごせる室内環境になり、光熱費の節約・結露軽減・防犯性向上を同時に実現できます。

2026年度のトリプル補助金が重なる今年は、通常165万円かかる全窓リフォームを大幅に抑えたコストで進められます。

ファミリー工房「葛飾区限定0円断熱窓リフォームキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. このキャンペーンは葛飾区以外の住民も利用できますか？

A. 葛飾区在住の方のみが対象です。

葛飾区以外にお住まいの方はキャンペーンの対象外となります。

ただし補助金を活用した断熱窓リフォーム自体はキャンペーン対象外エリアでも相談できます。

Q. 友人紹介がない場合、自己負担はいくらになりますか？

A. 友人紹介がない場合、トリプル補助金適用後の消費税分15万円が自己負担となるケースが多数あります。

特殊サイズの窓で補助上限を超える場合はさらに負担が生じることがあります。

Q. 補助金の申請手続きはどこで行いますか？

A. 補助金申請はファミリー工房の専門チームが書類作成から提出まで完全無料で代行します。

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