NHKマイルC5着ダイヤモンドノット（牡3＝福永）はセントウルS（9月6日、阪神）で始動予定。その結果次第で次戦にスプリンターズS（9月27日、中山）かスワンS（10月12日、京都）をにらむ。

ARF杯薫風S1着メイショウハチロー（牡4＝福永）は団野で東海S（7月26日、中京）を視野。

しらさぎS2着キープカルム（牡5＝中竹）は中京記念（8月16日）、同7着ブエナオンダ（牡5＝須貝）は関屋記念（7月26日、新潟）へ。

函館スプリントS3着レイピア（牡4＝中竹）はCBC賞（8月9日、中京）に向かう。

府中牝馬S5着コガネノソラ（牝5＝菊沢）は放牧に出され、24年に制したクイーンS（8月2日、札幌）を視野に。

昨年のサマー2000王者で新潟記念5着後に脚部不安で休養しているヴェローチェエラ（牡5＝須貝）の近況について「乗り込みは再開している」と須貝師。間に合えば札幌記念（8月16日）での復帰も視野に入れる。

中山牝馬S15着クリノメイ（牝4＝須貝）はクイーンS。

愛知杯9着リラボニート（牝5＝須貝）は巴賞（7月12日、函館）。

水無月S7着サンライズアムール（牡7＝小林）は連覇が懸かるクラスターC（8月11日、盛岡）に向かう。

ジューンS10着メリオーレムはM・デムーロで七夕賞（7月12日、福島）。

新潟大賞典12着ラインベック（セン9＝友道）は昨年2着の関越S（8月8日、新潟）で巻き返しを期す。

【2歳次走】

函館新馬勝ちイモージェン（牝＝池添）は函館2歳S（7月19日）へ。キャロットクラブが発表。