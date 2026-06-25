絵付けランタンが灯る夜市グルメと文化体験！ 「台湾フェア2026」

記事ポイント 7月4・5日、道の駅まえばし赤城で「台湾フェア2026」開催テーマは「夜市」-台湾グルメ・文化体験を夜まで満喫絵付けランタンや「赤城de台湾九分夜市」など体験コンテンツ充実 7月4・5日、道の駅まえばし赤城で「台湾フェア2026」開催テーマは「夜市」-台湾グルメ・文化体験を夜まで満喫絵付けランタンや「赤城de台湾九分夜市」など体験コンテンツ充実

道の駅まえばし赤城は、2026年7月4日（土）・5日（日）に「台湾フェア2026」を開催します。

今年のメインテーマは「夜市」で、道の駅内各店舗の台湾グルメ、文化体験、ステージイベントが2日間にわたって集結。

開催時間も夜まで延長されており、台湾夜市さながらの雰囲気が楽しめる2日間です。

「台湾フェア2026」

日程：2026年7月4日（土）10:00〜19:00 / 2026年7月5日（日）10:00〜18:00場所：道の駅まえばし赤城（群馬県前橋市田口町36番地）主催：道の駅まえばし赤城共催：群馬県・前橋市・群馬県台湾総会

道の駅まえばし赤城は、2023年3月に群馬県前橋市の国道17号上武道路沿いにオープンした複合型施設です。

飲食・物販17店舗のほか温浴施設やドッグランも備え、買う・食べる・体験するが一か所で揃います。

「台湾フェア2026」は昨年・一昨年に続く開催で、毎回多くの来場者を集めてきた人気イベント。

今年のテーマ「夜市」に合わせ、ゴールデンウイーク中の「台湾ランタン絵付け体験」で来場者が絵付けした台湾ランタンがフードコートや直売所を彩ります。

ランタンが灯る景色が夜市の風情を演出し、日没後の会場をいっそう賑わせます。

プログラムは5本立て。

各店舗によるオリジナル台湾グルメの提供（6月6日〜7月5日）、マンゴーの販売と台湾文化体験「赤城de台湾九分夜市」、市民団体によるステージ、ランタン展示、台南市と前橋市の歴史に関するパネル展示が揃います。

「台湾グルメ」

前橋・赤城らーめん翔鶴「台湾王道セット」

道の駅内で営業する前橋・赤城らーめん翔鶴は、台湾フェア向けに台湾王道セットを提供します。

フェア期間限定のオリジナルメニューで、らーめん店が台湾の定番を一皿に仕立てた内容です。

台湾らしいこってりとした味わいをらーめん専門店の技で表現した、フェアならではの組み合わせ。

「台南玉井郷」

「台南玉井郷」は台湾フェア2026の出店ブースのひとつです。

台南からの素材や文化を紹介するブースで、前橋にいながら台湾南部のエッセンスが体感できます。

マンゴーの販売がフェアの目玉のひとつに挙げられており、台湾フルーツのみずみずしさを群馬で味わえます。

台湾ソーセージ

台湾ソーセージは、道の駅各店舗が台湾フェア向けに用意するオリジナルグルメのひとつです。

夜市の屋台文化に欠かせない一品で、フェア期間中に道の駅内で味わえます。

大根餅

大根餅もフェアのグルメラインナップに加わります。

台湾グルメを各店舗がオリジナルで手がける今回のフェアで、屋台文化を象徴する一品として提供。

もちっとした食感が特徴の台湾定番フードで、夜市の雰囲気にぴったりの味わいです。

地産地消食堂アカギメシ「群馬県産やまと豚のパイコ」

地産地消食堂アカギメシは、群馬県産やまと豚を使ったパイコを台湾フェア向けに提供します。

地元群馬の食材を台湾料理のスタイルで仕上げた一品です。

地産地消をコンセプトに掲げる道の駅ならではの、群馬と台湾が交わるオリジナルメニューです。

前橋・赤城らーめん翔鶴「タンツーメン」

前橋・赤城らーめん翔鶴はタンツーメンもフェアのラインナップに加えています。

台湾王道セットと並ぶフェア期間のオリジナルメニューです。

台湾の麺文化をらーめん専門店が表現した一杯で、旨みのスープが特徴のメニューです。

Botanical cafe KING-GOD

Botanical cafe KING-GODは、フェア向けのメニューとして豆花を提供します。

道の駅内のカフェが台湾スイーツを手がける、フェアならではの一品です。

豆花は台湾のスイーツ文化を代表する食べ物で、フェア期間中にカフェでゆったり楽しめます。

わぬき屋「マンゴー＆まえばしバナナスムージ」

わぬき屋は、マンゴー＆まえばしバナナスムージをフェア期間に提供します。

台湾フェアのマンゴー展開と前橋産バナナを組み合わせた、このフェア限定の一杯です。

台湾と前橋の素材が一つのカップに詰まった、会場でしか飲めないオリジナルドリンク。

「愛玉冰」

「愛玉冰」はフェアで楽しめる台湾スイーツのひとつです。

道の駅各店舗が用意するオリジナル台湾グルメの一環として提供されます。

涼やかな口当たりが夏の夜市にぴったりの一品で、フェアのグルメラインナップを彩ります。

台湾風茶漬け卵

台湾風茶漬け卵は、フェア向けに用意されたオリジナルメニューのひとつです。

台湾の屋台や家庭で親しまれる煮卵を台湾風に仕立てた一品で、フェアのグルメを締めくくる味わいです。

夜市の雰囲気を引き立てるスナック感覚のメニューとして、各店舗のラインナップに加わっています。

「赤城de台湾九分夜市」

台湾式お茶入れ体験

「赤城de台湾九分夜市」では、台湾式お茶入れ体験が楽しめます。

マンゴーの販売とあわせ、台湾文化を体験できるコンテンツのひとつとして用意されています。

台湾茶の文化に触れながら、自分でお茶を入れる工程を体験できるプログラム。

ビン釣り

ビン釣りは「赤城de台湾九分夜市」内で楽しめる体験コンテンツです。

台湾の夜市では定番の遊びのひとつで、子どもから大人まで参加できます。

グルメと合わせて夜市の遊び文化も体感できる、フェアならではのコンテンツです。

台湾式マッサージ

台湾式マッサージも「赤城de台湾九分夜市」内で体験できます。

台湾の夜市文化に根付いたマッサージを、前橋の道の駅で気軽に受けられます。

食べて、遊んで、ほぐれる--夜市の一夜をフルに楽しめる体験として用意されています。

台湾グルメから文化体験、ステージまで、前橋にいながら台湾夜市の空気に浸れる2日間です。

絵付けランタンが灯るフードコートで食べ歩き、「赤城de台湾九分夜市」でお茶を入れ、マッサージで締めくくる--まるで現地を旅するような体験が楽しめます。

道の駅まえばし赤城「台湾フェア2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「台湾フェア2026」の開催日時と場所を教えてください？

A. 2026年7月4日（土）10:00〜19:00、2026年7月5日（日）10:00〜18:00に、道の駅まえばし赤城（群馬県前橋市田口町36番地）で開催されます。

主催は道の駅まえばし赤城、共催は群馬県・前橋市・群馬県台湾総会です。

Q. どんなプログラムが楽しめますか？

A. 各店舗によるオリジナル台湾グルメの提供（6月6日〜7月5日）、マンゴーの販売と文化体験「赤城de台湾九分夜市」、市民団体によるステージ、ランタン展示、台南市と前橋市の歴史に関するパネル展示の5つが用意されています。

Q. 台湾ランタンの展示はどのような内容ですか？

A. ゴールデンウイーク中の「台湾ランタン絵付け体験」で来場者が絵付けした台湾ランタンが、フードコートや直売所に展示されます。

今年の「夜市」テーマに合わせ、会場の台湾夜市の風情を演出します。

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