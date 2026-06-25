ヘルシンキ最古の味が伊勢丹新宿店に登場！ 「エクベリ」日本初常設ベーカリー

記事ポイント フィンランド最古のベーカリー「エクベリ」が2026年7月15日に伊勢丹新宿店へ日本初常設出店看板商品「コルヴァプースティ」はカルダモンとシナモン香るフィンランド伝統形を再現エクベリ経営陣が来日し日本のパン職人へ直接技術指導 フィンランド最古のベーカリー「エクベリ」が2026年7月15日に伊勢丹新宿店へ日本初常設出店看板商品「コルヴァプースティ」はカルダモンとシナモン香るフィンランド伝統形を再現エクベリ経営陣が来日し日本のパン職人へ直接技術指導

エクベリが、伊勢丹新宿店本館地下1階洋菓子エリアのリニューアルオープンに伴い、2026年7月15日に日本初の常設ベーカリーショップをオープンします。

1852年創業のフィンランド最古のベーカリーカフェが、伊勢丹新宿店に唯一のフィンランドブランドとして登場します。

ショップでは、ヘルシンキ本店でも大人気の伝統的なコルヴァプースティやヴォイシルマプッラなど、本格的なフィンランドのパンや焼き菓子を取り揃える予定です。

「エクベリ」伊勢丹新宿店

オープン日：2026年7月15日場所：伊勢丹新宿店 本館地下1階 洋菓子エリア

エクベリは1852年にヘルシンキで創業したフィンランド最古のベーカリーカフェ。

1915年から現在地のブールバルディ通り9番地に本店を構え、170年以上にわたって創業家の家族経営で受け継がれています。

ムーミンの作者トーベ・ヤンソンが愛用したカフェとしても知られ、北欧旅行のガイドブックや北欧特集記事に数多く掲載されてきた、フィンランド旅の定番スポット。

伊勢丹新宿店への出店は、同店の洋菓子部門担当バイヤーがエクベリの製菓教室で味わったコルヴァプースティの体験がきっかけとなりました。

世界中の食通を魅了する伊勢丹新宿店の食品売り場において、唯一のフィンランドブランド。

日本における製造および店舗運営は、洋菓子やパンの製造販売で定評のあるメトロ製菓がエクベリの指導のもとで行います。

エクベリ経営陣が来日し、日本パートナーのパン職人への技術指導や店舗運営チームへの研修を徹底して実施しました。

ヘルシンキ中心部の歴史あるブールバルディ通りにある本店

ブールバルディ通り9番地の本店は、ヘルシンキ中心部に位置する歴史的な通りに面しています。

パンやペストリー、ケーキ、焼き菓子などを提供し、テイクアウト中心のエクベリショップ、着席スタイルのエクベリカフェ、パーティーやイベント会場であるエクベリエクストラ、エクベリケータリングと複数の業態を展開しています。

長年にわたりフィンランド旅の定番スポットとして日本人旅行者にも親しまれており、本場ヘルシンキのベーカリーカフェ文化を体験できる場として知られてきました。

数十年にわたり、ベーキングコースやポップアップストアなどの活動を通してフィンランドの伝統的な食文化を日本に紹介してきた実績もあります。

ヘルシンキの店舗内の様子

店舗内はクラシックな雰囲気が息づく空間です。

フィンランドのコーヒー文化に根ざした落ち着いたたたずまいで、パンや焼き菓子とともにフィンランドのひとときを過ごせる場所として親しまれています。

エクベリの店内には、創業以来受け継がれてきたフィンランドの食文化が詰まっています。

パンや焼き菓子の香りが漂う空間は、ヘルシンキを訪れる旅行者のみならず地元の人々にも日常のカフェタイムの場として利用されてきました。

エクベリ・ファミリーと職人たちの技術伝承

創業家5代目マーク・エクベリ、4代目マイレン・エクベリ、5代目ニーナ・エクベリ＝チャクジック、5代目マーティン・チャクジックが経営を担っています。

「日本のお客様にも、フィンランドと変わらないエクベリの体験をお届けすることを何よりも大切に考えました」と、マーティン・チャクジックは語っています。

正真正銘のフィンランドらしさを実現するために、エクベリは時間と労力を惜しまず日本での展開に取り組みました。

商品やサービスに関する研修に加え、フィンランドの文化や伝統についても理解を深める機会を設けています。

ベイカーのハネス・トッピ、エクベリ5代目マーティン・チャクジック、オペレーションディレクターのサイラ・ヴオリが焼き上がったコルヴァプースティを手に並ぶ姿には、技術伝承への真剣な取り組みが表れています。

日本の設備や原材料に合わせたレシピの調整も、エクベリのパン職人の立ち合いのもとで慎重に行われました。

コルヴァプースティ(シナモンロール)

「コルヴァプースティ」はフィンランド語で「平手打ちされた耳」を意味し、上から押しつぶしたような独特の形が特徴です。

カルダモン生地にたっぷりのシナモンがまぶされた、フィンランドのコーヒータイムに欠かせない一品です。

潰れたような耳の形はフィンランドのシナモンロール固有のフォルムで、カルダモンとシナモンが香る伝統的な味わいを持ちます。

その特徴的な形や焼き上がりを忠実に再現するため、何度も試作と練習を重ねました。

日本の設備と原材料に合わせながらも、本場の食感と香りを損なわないよう、エクベリのパン職人が立ち合って調整を重ねた一品です。

カルダモンとシナモンの香りが合わさった風味は、フィンランドの午後のコーヒーブレイクをそのまま届けるものです。

ヴォイシルマプッラ

「ヴォイシルマプッラ」はフィンランド語で「バターの目玉パン」を意味します。

「ヴォイ」はバター、「シルマ」は目、「プッラ」は菓子パンを指す言葉で、中央の丸いくぼみにたっぷりのバターをのせて焼き上げるフィンランドを代表するコーヒータイムのパンです。

生地の隅々まで染み込んだバターと、仕上げの砂糖が調和した味わいが特徴で、カルダモンとバターのコクが楽しめるフィンランドならではの一品です。

中央のくぼみに溶けたバターが溜まった見た目は、その名前の由来を目で実感できます。

エクベリの歴史

1852年、元時計職人であったフレデリック・エクベリが約10年のパン修業を経てヘルシンキにベーカリーを開業しました。

その後カフェをオープンし、1860年代後半にはフィンランドが大飢饉に見舞われた際に蒸溜所も開設して事業を拡大。

1915年に現在の場所であるブールバルディ通り9番地へと移転しています。

創業当初から受け継がれてきた製造の技が、現在の職人へと伝わっています。

フィンランドがロシアの支配下にあった時代も、1917年の独立を経た幸せな時代も、エクベリは人々のコーヒータイムに寄り添い続けてきました。

往時の店舗内にはクラシックな雰囲気が今も息づいています。

150年以上にわたってフィンランドの食文化を支えてきた歴史が、現在の伊勢丹新宿店のショップにも受け継がれます。

フィンランドを代表するパン

エクベリのショップでは、コルヴァプースティとヴォイシルマプッラのほかにも、フィンランドを代表するパンや焼き菓子を取り揃える予定です。

パン、ペストリー、ケーキと幅広いラインナップで、フィンランドのコーヒーブレイク文化を伊勢丹新宿店で体験できます。

伊勢丹新宿店のバイヤーがエクベリの製菓教室で味わったコルヴァプースティの感動を日本の人々に届けたいという思いから始まったこのショップは、フィンランドと変わらない本物の体験を目指して準備を重ねてきたものです。

カルダモンの香るパン生地、たっぷりのバターを纏った焼き菓子とともに、ヘルシンキのコーヒータイムを東京で味わえます。

エクベリ「日本初常設ベーカリーショップ」の紹介でした。

よくある質問

Q. エクベリの伊勢丹新宿店はいつオープンしますか？

A. 2026年7月15日に伊勢丹新宿店本館地下1階洋菓子エリアにオープンします。

伊勢丹新宿店本館地下1階洋菓子エリアのリニューアルオープンに伴う出店となります。

Q. コルヴァプースティとはどのような商品ですか？

A. フィンランド語で「平手打ちされた耳」を意味するシナモンロール。

上から押しつぶしたような独特の形が特徴で、カルダモン生地にたっぷりのシナモンがまぶされています。

フィンランドのコーヒータイムを代表する焼き菓子として広く親しまれてきた一品です。

Q. 日本でもフィンランド本店と同じ味が楽しめますか？

A. エクベリの経営陣が来日し、日本のパン職人への技術指導と研修を実施しました。

日本の設備や原材料に合わせたレシピ調整をエクベリのパン職人立ち合いのもとで行っており、本場と同じ味を目指して準備が重ねられています。

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