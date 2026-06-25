お茶を食べて飲んで体験できる関東初のカフェ！ 「Re:Route CAFE 自由が丘」

記事ポイント 抹茶・煎茶・ほうじ茶・和紅茶を使ったオリジナルスイーツが楽しめる関東初の体験型日本茶カフェ温度で変わる甘味・渋味・旨味・香りを楽しむ独自概念「茶温覚」を提案ほうじ茶飲み比べなど日本茶そのものを体験するメニューを提供 抹茶・煎茶・ほうじ茶・和紅茶を使ったオリジナルスイーツが楽しめる関東初の体験型日本茶カフェ温度で変わる甘味・渋味・旨味・香りを楽しむ独自概念「茶温覚」を提案ほうじ茶飲み比べなど日本茶そのものを体験するメニューを提供

テックリンクが、2026年6月17日(水)に自由が丘で体験型日本茶カフェ「Re:Route CAFE 自由が丘」をオープンしました。

お茶を「食べる・飲む・体験する」という新しい切り口で日本茶の楽しみ方を提案する、関東初の施設です。

心理カウンセラーが空間設計・体験設計・接客方針を監修しており、「少し立ち止まり、自分と向き合う時間」をテーマに、日本茶文化と現代のライフスタイルを結びつけた体験空間になっています。

「Re:Route CAFE 自由が丘」

グランドオープン：2026年6月17日(水)所在地：東京都目黒区自由ヶ丘1-5-10 B1F営業時間：11:00〜17:00(L.O 16:00)定休日：日曜日

Re:Route CAFEは、日本茶を「飲む」だけでなく「食べる」「体験する」という三つの軸でお茶と向き合うカフェです。

自由が丘を第一号店として展開し、日本茶文化を現代のライフスタイルと結びつけるコンセプトで立ち上げられました。

店内では抹茶・煎茶・ほうじ茶・和紅茶を使ったオリジナルスイーツと、煎茶・玉露・ほうじ茶・抹茶・和紅茶など日本茶本来の味わいを楽しめるドリンクメニューが揃っています。

お茶を”食べる”オリジナルスイーツ

代表メニューは「お茶のオールスター(お茶づくし)」「お茶の盆栽(パフェ)」「お茶の苔ガーデン(ケーキ)」「お茶のテリーヌ」など、日本茶を五感で楽しめるラインナップです。

「お茶の苔ガーデン(ケーキ)」は、苔庭をイメージした見た目が印象的で、抹茶をはじめとする茶葉の風味が層になって重なっています。

スイーツを通じて、普段は「飲むもの」として親しまれているお茶を、食感や甘さの変化として味わえます。

お茶を”飲む”--温度で変わる味わい

煎茶・玉露・ほうじ茶・抹茶・和紅茶など複数の日本茶が揃い、一般的な「煎茶は70℃」「玉露は50℃」という目安にとどまらない楽しみ方を提案しています。

同じ茶葉でも、温度によって甘味・渋味・旨味・香りは大きく変わります。

また、その日の気分や体調によって、心地よく感じる味わいも異なるもの。

Re:Route CAFEでは、こうした変化を五感で感じながら楽しむ体験を「茶温覚(さおんかく)」と呼んでいます。

温度を変えながら香りを感じ、味わいを比べ、今日の自分に合う一杯を見つけるプロセスそのものが、このカフェの楽しみ方です。

お茶を”体験する”--飲み比べと焙煎

飲食にとどまらず、日本茶そのものを体験できるプログラムがあります。

現在は「ほうじ茶飲み比べ体験」と「茶ノ木飲み比べ体験」が受けられます。

今後は「ほうじ茶焙煎体験」や「練り菓子づくり体験」も順次開催予定です。

同じ茶葉でも加工方法によって全く異なる味わいになることや、日本茶の奥深さを体感できます。

心理カウンセラー監修の空間設計

Re:Route CAFEは、心理カウンセラーが空間設計・体験設計・接客方針を監修しています。

香り・温度・味わい・余韻という四つの感覚要素を意識した設計で、忙しい日常の中で自分と向き合う時間をテーマにした空間です。

心理学・日本文化・ITを融合し、日本茶を通じた新しい体験価値の創出を目指しています。

「茶温覚」という独自の概念のもと、同じ茶葉でも温度や加工方法によって全く違う表情を見せる日本茶の世界を、スイーツから飲み比べ体験まで丸ごと味わえます。

お茶の香り・渋味・甘みが重なり合う時間を自由が丘で体験できます。

「Re:Route CAFE 自由が丘」の紹介でした。

よくある質問

Q. Re:Route CAFE 自由が丘の営業時間と定休日は？

A. 営業時間は11:00〜17:00(ラストオーダー16:00)で、定休日は日曜日です。

所在地は東京都目黒区自由ヶ丘1-5-10 B1Fで、2026年6月17日にグランドオープンしました。

Q. 「茶温覚(さおんかく)」とはどのような体験ですか？

A. 同じ茶葉でも温度によって甘味・渋味・旨味・香りが大きく変化することを利用し、温度を変えながら香りを感じ、味わいを比べて今日の自分に合う一杯を見つける楽しみ方です。

Re:Route CAFEが独自に提案する概念です。

Q. 現在受けられる体験プログラムは何ですか？

A. 現在は「ほうじ茶飲み比べ体験」と「茶ノ木飲み比べ体験」が受けられます。

今後は「ほうじ茶焙煎体験」や「練り菓子づくり体験」も順次開催予定です。

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