阪神・近本が、左手首骨折後では初めて、メディアの前でキャッチボールを行った。2軍施設・SGL尼崎の室内練習場で畠を相手に、硬球を使って約50メートルの距離でキャッチボールを行った。

「リハビリは順調よ。近本も含めて、故障者は順調に進んでいます」

見守った平田2軍監督も、近本のリハビリ過程の順調さを強調した。4月26日の広島戦で、左手首に死球を受けて骨折。以降はSGL尼崎を中心にリハビリを続けてきた。今月中旬に同施設のサブグラウンドなどに姿を現し、30メートルの切り返し走や、ポール間走など、ランニングメニューを敢行。そして、初めて公の場で腕を振ったこの日は、強度を出しながら畠の胸へボールを投げ込んでいた。

回復ペースも申し分ない。春季キャンプ中の2月7日にシート打撃で死球を受け、右手首骨折と診断された豊田は、5月上旬に近本と同程度の距離のキャッチボールを再開していた。近本は同じ利き腕の手首を骨折した豊田より約1カ月回復が早いということになり、リハビリが順調に進んでいる何よりの証拠だ。

「早くから来てやっている。自分の準備とかルーティンをしっかりやる1軍選手としての姿勢は（若手選手は）見習ってほしいわな」

平田2軍監督は、2軍施設で見せる近本の姿にも言及した。1軍で戦えなくても腐らず、若虎の見本となり好影響をもたらしている。あとは一日も早く戦線に復帰するだけだ。 （松本 航亮）