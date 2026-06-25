八坂神社を一望しながら北海道3大肉グルメを炭火BB！「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」

記事ポイント 八坂神社を一望するアパホテル屋上で、北海道3大肉グルメを炭火BBQで味わえます飲み放題付き5プランが4,500円税込〜、学割利用で最安4,000円〜6月19日〜7月9日のオープニングキャンペーンでおひとり様最大1,000円OFF 八坂神社を一望するアパホテル屋上で、北海道3大肉グルメを炭火BBQで味わえます飲み放題付き5プランが4,500円税込〜、学割利用で最安4,000円〜6月19日〜7月9日のオープニングキャンペーンでおひとり様最大1,000円OFF

イコンは2026年6月19日（金）、アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENTの屋上に「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」をグランドオープンします。

八坂神社や清水寺など京都の名所を一望できる絶景ロケーションで、北海道の知る人ぞ知るB級・伝統肉グルメを炭火BBQスタイルで楽しめます。

飲み放題付きプランは5種類あり、オープニングキャンペーンも用意されています。

「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」

所在地：アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT 屋上（京都府京都市東山区祇園町南側555）開催期間：2026年6月19日（金）〜2026年9月26日（土）営業時間：月〜金・祝前日 17:00〜22:30 ／ 土・日・祝日 16:00〜22:30定休日：なし座席数：200席料金：飲み放題付き4,500円税込〜（全5プラン）

イコンが手がける京都祇園のビアガーデンは、関西を中心に飲食店を展開する同社が、京都・祇園の屋上という特別なロケーションで毎夏開催するイベントです。

今年のテーマは北海道の伝統肉グルメで、焼肉の街・北見の「非加熱の生ダレ仕込みの焼肉」、塩ホルモン発祥の地・旭川の塩ホルモン、釧路名物の甘酢ザンギ（ザンタレ）という3大肉グルメを軸にしています。

本場北海道でも同時に味わうことが難しいこれら3大肉グルメに加え、ブランド牛「サロマ和牛」やジンギスカン、「牛タンバター焼きしゃぶ」まで幅広いラインナップが炭火の上に並びます。

夕暮れ時から夜にかけて八坂神社の灯りを眺めながら、炭火の香りとともに北の大地の味が祇園の屋上で楽しめます。

200席の広々とした空間で、グループでも大人数でも席を確保しやすい規模です。

選べる5つの炭火BBQコース

4,500円プラン：北海道3大肉グルメが一度に味わえる全10品5,000円プラン：ジンギスカンとブランドポーク「夢の大地」が主役の全12品6,000円プラン(1)：【1番人気】ブランド牛「サロマ和牛」×ブランド豚「夢の大地」の全13品6,000円プラン(2)：【牛タンBBQ】「牛タンバター焼きしゃぶ」メインの全13品7,500円プラン：ブランド肉＆殻付き帆立・えび串など海鮮BBQも揃う全16品

4,500円プランは北見生ダレハラミ、旭川塩ホルモン、釧路ザンタレの3大肉グルメを網羅し、ブランドポーク「夢の大地」や「じゃがバター風ベルギーポテト」も加わった全10品です。

5,000円プランではジンギスカンがラインナップに加わり、ブランドポーク「夢の大地」と北見生ダレ焼肉がダブルで登場。

いも餅チーズやカラマリフリットなどアラカルト系メニューも入った全12品になっています。

6,000円プラン(1)はブランド牛「サロマ和牛」とブランド豚「夢の大地」のダブル主役構成で、旭川塩ホルモン・釧路ザンタレ・チーズいも餅など全13品。

6,000円プラン(2)は目の前で北海道産バターを絡めて仕上げる「牛タンバター焼きしゃぶ」がメイン。

締めの「バター焼きおにぎり」まで含む全13品で構成されています。

最高峰の7,500円プランはブランド牛「サロマ和牛」・葱塩牛タン・北見生ダレ焼肉に加え、殻付き帆立・屋台のイカ焼き・えび串といった海鮮BBQまで一度に楽しめます。

全16品とボリューム満点のラインナップです。

飲み放題ドリンクラインナップ

生ビールは「SORACHI1984」「エビス樽生」「サッポロ黒ラベル」「北海道生搾り」の4種類が揃っています。

小瓶ビールはナショナルブランドを含む伝統の「サッポロラガー赤星」など10種類以上が揃い、全プランに飲み放題が付いています。

オープニングキャンペーン

期間：2026年6月19日（木）〜7月9日（水）内容：おひとり様につき最大1,000円OFF学割：開催期間中（6/19〜9/26）、全プラン対象500円OFF（最安値4,000円〜）

八坂神社の灯りを眺めながら、本場でも一度に揃わない北海道3大肉グルメを炭火で焼き上げる体験は、夏の京都でしか味わえない特別な夜になりそうです。

京都の絶景と北海道の食文化が屋上で交わるこの場所で、夏の夜の思い出をつくれます。

「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催場所はどこですか？

A. アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENTの屋上（京都府京都市東山区祇園町南側555）で開催されます。

八坂神社や清水寺など京都の名所を一望できるロケーションが魅力です。

Q. 料金はいくらからですか？

A. 飲み放題付きで4,500円税込〜（全5プラン）とリーズナブルに楽しめます。

学割適用時は500円OFFとなり4,000円〜利用できます。

また6月19日〜7月9日のオープニングキャンペーン期間はおひとり様最大1,000円OFFになります。

Q. 営業時間と開催期間は？

A. 開催期間は2026年6月19日（金）〜9月26日（土）です。

営業時間は月〜金・祝前日が17:00〜22:30、土・日・祝日は16:00〜22:30で、定休日はありません。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 八坂神社を一望しながら北海道3大肉グルメを炭火BB！「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」 appeared first on Dtimes.