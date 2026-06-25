阪神OBで本紙評論家の赤星憲広氏（50）が、得点力に苦しむ阪神について要因が“1番打者問題”にあると指摘した。近本の負傷離脱後、高寺や福島、立石ら計6選手でそのイスを奪い合ったが、誰も定着できていない。

赤星氏「すぐに近本の打撃レベルをみんなに期待するのは無理だけど、1番打者の役割をまっとうすることはできると思う。特に大事だし、こだわってほしいのは初回の第1打席。ベンチのみんなが見ている。ガツンと打てばチームに勢いをつけられるし、当然、先制点につながる可能性は広がる」

高寺はここまで17試合で1番に入ったが、65打数12安打（・185）と結果は残せていない。しかし初回に安打した5試合は、うち4試合で得点した。

福島も7試合で1番に入り、32打数6安打（・188）と同じく打率2割にも達していないものの、初回に安打した2試合はいずれもチームに得点が入っている。赤星氏の言うとおり1番打者の初回の出塁と得点が無関係ではないのは、数字に表れている。

赤星氏「打率を上げる技術はすぐには難しいけど、出塁率を上げる努力はできる。追い込まれたら粘って何とか四球を取りたい。福島はファウルで粘れているけど、でも結局最後は打ち取られているので、惜しいところまでいけている」

5月29日からのロッテ3連戦で中野を1番にして2番森下、3番佐藤輝、4番大山と一つずつ打順を上げた。ベンチは4人の並びを崩したくなかったのだろうが、毎試合、誰を1番に起用するか頭を悩ませている。

今季の阪神は先制した試合は30勝10敗で、7割5分という高い勝率を誇る。初回を含む序盤の攻撃が勝敗に直結している。“よーいドン”で打席に立つ1番打者は、阪神のカギを握ると思っている。