阪神・森下翔太外野手（25）が、16日の西武戦でプロ初の4打席連続三振を喫し、目に涙を浮かべて翌日に出場選手登録を抹消された立石正広内野手（22）に金言を送った。カギは甲子園と友達になれるかどうか―。自身も1年目に満塁機で三振に倒れて悔し涙を流した経験を持ち、飛躍への秘訣（ひけつ）を「結果よりも内容」、「甲子園の攻略」と語った。24日のヤクルト戦（甲子園）は早くも今季8度目となる降雨中止となった。

プロ野球の世界で、挫折は早ければ早いほうがいい。森下自身も歩んできた道だからこそ、同じドラフト1位で阪神に入団した立石が流した涙の意味が十分に分かる。

「当時は僕もがむしゃらにプレーしているだけだった。1年目はそういう選手が多いと思いますけど、失敗を重ねて分かることの方が多い。1年目の早い段階で壁にぶつかったことをプラスに捉えられればいい」

16日の西武戦。立石は7回1死一、三塁で見逃し三振に倒れるなどプロ初の4打席連続三振を喫した。試合中と、試合後のファンへのあいさつでは涙で目を潤ませるシーンもあり、計16打席連続無安打で翌日に登録を抹消された。さかのぼること3年前の9月29日DeNA戦。森下も無死満塁の好機で空振り三振に倒れ、ベンチで大粒の涙をタオルで拭った。入団前から都内の同じトレーニング施設に通うなど公私で仲の良い2人。後輩がさらに成長を遂げるために必要なキーワードは本拠地「甲子園の攻略」だった。

「難しいけど甲子園でいかに成績を残せるかが勝負だと思う」

投高打低が顕著なプロ野球界。ホームランテラスの設置など球場が狭くなるのがトレンドの中、甲子園は打者泣かせでも、森下は「意識の変化」で克服をした。「アウトになっても自分の中で“いい打席が送れた”と思える打席を増やせればいい。1年目は結果も残さないといけない焦りもあるけど、内容にこだわって納得のいく打席が多ければ結果もついてくる」。逆方向への長打力が売りの立石。右中間への飛球は聖地特有の浜風に押し戻される不運はあるが、結果だけにフォーカスしてはいけない。阪神で活躍する条件はまず、甲子園と友達になることだ。

「まだ1年目の6月。壁にぶつかるのが自分よりも早いなとは思いましたけど、自分が1年目の時よりパワーも打撃の技術もはるかに上なので大丈夫」

降雨中止となったこの日、室内打撃練習では普段よりも軽めのスイングに終始。恵みの雨を生かしてコンディション調整に努めた。「中途半端に練習しても体に疲労がたまる。軽く汗を流して、休む」。仕切り直しとなるヤクルト戦。大暴れする準備は整っている。（石崎 祥平）