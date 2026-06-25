日本代表は２３日、米テネシー州ナッシュビル近郊で、２５日（日本時間２６日）にダラス競技場で行われる最終第３戦のスウェーデン戦に向けて練習を行い、その後にダラス入りした。チュニジア戦で日本選手としてＷ杯史上初となる１試合複数得点を挙げたＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は２戦連発に意欲。アルゼンチン代表ＦＷメッシ（３９）、フランス代表ＦＷエムバペ（２７）ら世界的ストライカーの活躍を刺激に大暴れすることを誓った。

チュニジア戦で自身Ｗ杯初得点を含む２得点。日本の歴史に名を刻んだエースの表情は、心なしか柔らかかった。

「プレーはしやすいですね。やっぱり一つ、肩の力とか抜けたっていうのもある」

それでも「チームとして何もまだ成し遂げたわけではない」と余韻には浸らない。「目標は優勝ということを考えると、初ゴールうんぬんではなく、これからも得点は求められる。逆に僕が得点できなければ、その目標は遠くなってしまう。次の試合もその次も、自分がどうやって結果を残してチームを助けるかっていうのは常に考えている」と、毎試合ゴールを狙い続ける姿勢を示した。

次戦の相手・スウェーデンは直近のオランダ戦で５失点と守備が崩壊。特に３失点目までは立て続けにサイドからクロスを入れられて失点した。上田は「そこは間違いなくチャンスになると思う」とうなずく。「（日本は）いいクロスを上げられる選手も多くいるし、僕もクロスにしっかり入っていくので、クロスからチャンスにはなると思う」と攻略へのイメージを膨らませる。

引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる一戦。１位抜けできるかは、他会場の結果に左右される要素がある中「もちろん裏の試合の結果も大事だが、他力で僕らがどうこうできる部分じゃない」と意に介さない。「まずは自分たちの試合に集中しないといけない」と言い聞かせた。

今大会は各国の千両役者が期待通りの活躍を見せている。メッシが２戦５発、エムバペも２戦４発、ノルウェー代表の「怪物」ハーランドも２戦４発だ。「やっぱりさすがだなと思う。刺激はありますよ」と話す。ただ、その感情は憧れではない。

「選手のクオリティーに関係なく、ＦＷであればどの国のＦＷも得点を求められる。彼らに刺激を受けているのはもちろんあるにはあるが、彼らがＦＷとして理想的な仕事をしていることが、僕に当てはまらないわけでもない」

自分も同じくらいできる自信は持っている。世界の名だたるストライカーに引けは取らない。その証明を、ゴールで示していく。