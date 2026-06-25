【W杯2026】本田圭佑、チュニジア戦で1番連呼した“さん付け”選手名 手越祐也が自信満々に予想「多分当たります！堂安選手！」
日本テレビは24日、『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』（後9：00）を生放送。開催中の「サッカー FIFAワールドカップ2026」で話題となっている“本田語録”について取り上げた。
【写真】本田圭佑、チュニジア戦での“オフショット”3枚
選手の活躍はもちろん、今大会で話題となっているのが、解説を務める元日本代表・本田圭佑の解説。興奮や熱気を臨場感あふれる言葉で伝え、その独特のワードセンスは“本田語録”と呼ばれ、大きな話題となっている。番組でもこの解説をピックアップ。チュニジアとの試合で話題となった「イケイケどんどん」などを、本田の表情とともに伝えた。
そのなかで、選手の名前を「さん付け」で呼ぶ、本田の解説が話題となっていると紹介。チュニジア戦で一番多く叫んだ選手名をクイズ形式で取り上げた。
スタジオの手越祐也が「多分当たります！堂安選手！」と自信満々に予想するも、正解は「伊東純也さん」。番組では名前を呼んだ回数を独自に調べ、TOP5を発表した。
■本田圭佑がイチバン名前を呼んだ選手（番組調べ）
1位：15回 伊東純也
2位：13回 鎌田大地
3位：11回 中村敬斗
4位：9回 上田綺世・堂安律
【写真】本田圭佑、チュニジア戦での“オフショット”3枚
選手の活躍はもちろん、今大会で話題となっているのが、解説を務める元日本代表・本田圭佑の解説。興奮や熱気を臨場感あふれる言葉で伝え、その独特のワードセンスは“本田語録”と呼ばれ、大きな話題となっている。番組でもこの解説をピックアップ。チュニジアとの試合で話題となった「イケイケどんどん」などを、本田の表情とともに伝えた。
スタジオの手越祐也が「多分当たります！堂安選手！」と自信満々に予想するも、正解は「伊東純也さん」。番組では名前を呼んだ回数を独自に調べ、TOP5を発表した。
■本田圭佑がイチバン名前を呼んだ選手（番組調べ）
1位：15回 伊東純也
2位：13回 鎌田大地
3位：11回 中村敬斗
4位：9回 上田綺世・堂安律