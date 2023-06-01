「世界的にも凄いストライカー」森保監督がスウェーデンの強力２トップ“イサク＆ヨケレス”を警戒【W杯】
2026年６月24日（日本時間25日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表の森保一監督が、グループステージ最終戦のスウェーデン戦を前に公式会見に出席した。
指揮官は「あくまで勝利を目指す。そこをチームとして共有しています」と強調。決勝トーナメント進出が濃厚な状況でも、目の前の一戦に全力を注ぐ姿勢を示した。
森保監督が参考にするのは、スウェーデンがチュニジアを５−１で下した試合だ。
「前線の選手たちの破壊力が出た試合で、局面局面で守備の強さもチームとして発揮していました」
最大の警戒ポイントは、やはり前線のタレントだ。指揮官はアレクサンデル・イサク（リバプール）とヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）の名前を挙げ、こう語った。
「イサクやヨケレスは世界的にも凄いストライカーなので、最終ラインの選手たちは彼らと対峙するのを楽しんでほしい。自分たちのレベルアップのためにも、勝敗だけでなく、良い経験にもしてほしいです」
日本の守備陣が、世界屈指の２トップをどう封じるのか。スウェーデン戦の大きな見どころとなりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
指揮官は「あくまで勝利を目指す。そこをチームとして共有しています」と強調。決勝トーナメント進出が濃厚な状況でも、目の前の一戦に全力を注ぐ姿勢を示した。
森保監督が参考にするのは、スウェーデンがチュニジアを５−１で下した試合だ。
最大の警戒ポイントは、やはり前線のタレントだ。指揮官はアレクサンデル・イサク（リバプール）とヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）の名前を挙げ、こう語った。
「イサクやヨケレスは世界的にも凄いストライカーなので、最終ラインの選手たちは彼らと対峙するのを楽しんでほしい。自分たちのレベルアップのためにも、勝敗だけでなく、良い経験にもしてほしいです」
日本の守備陣が、世界屈指の２トップをどう封じるのか。スウェーデン戦の大きな見どころとなりそうだ。
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