「ズボンを履き忘れた？」Ｃ・ロナウドのモデル婚約者が披露した“大胆すぎる応援スタイル”に英紙も仰天！「いまやフォロワーは7000万を超える」【W杯】
現地６月23日、北中米ワールドカップ・グループＫの第２戦で、ポルトガル代表はウズベキスタン代表と対戦し、５−０の快勝を収めた。初戦のDRコンゴ戦で攻撃のブレーキとなって批判を浴びた大エース、クリスティアーノ・ロナウドが名誉挽回の２ゴール。あらためてその存在感の大きさを世界に知らしめた。
そんななか、Ｃ・ロナウドの長きに渡るパートナーで婚約者のジョージナ・ロドリゲスさんはウズベク戦を自宅で観戦。モデルや実業家としても活躍する32歳は、公式インスタグラムのストーリーに一枚の写真を投稿した。ポルトガル代表のユニホームを着て応援したわけだが、そのファッションがなんとも大胆で、英紙『The Sun』も驚きを隠せない。
同紙は「41歳のロナウドは前半だけで２得点を挙げ、ポルトガルが決勝トーナメント進出へ好位置につける勝利の流れを作った。誇らしげな恋人ジョージナは、この出来事を祝うため、自身のインスタグラムのストーリーを投稿した」と前置きし、「いまやフォロワー数が驚異の7000万を超えるインスタグラムで、彼女はテレビの横でポーズ。両手でピースサインを作り、誇らしげな表情で画面を見つめていたが、仰天させられたのはその服装だ。ユニホームを着て、それ以外はほとんど身に着けない姿。ズボンを履き忘れたのか、なんとも大胆な出で立ちでロナウドのゴールを祝福したのである」と説明した。
2016年からＣ・ロナウドと交際しているジョージナさんは、この投稿の直後にアメリカに向かう様子をSNSで紹介。現地28日にマイアミで行なわれる第３戦・コロンビア戦を観戦すべく、５人の子どもたちとともに現地入りする予定だという。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Ｃ・ロナウドの美人フィアンセが公開した“大胆すぎる応援スタイル”をチェック！
そんななか、Ｃ・ロナウドの長きに渡るパートナーで婚約者のジョージナ・ロドリゲスさんはウズベク戦を自宅で観戦。モデルや実業家としても活躍する32歳は、公式インスタグラムのストーリーに一枚の写真を投稿した。ポルトガル代表のユニホームを着て応援したわけだが、そのファッションがなんとも大胆で、英紙『The Sun』も驚きを隠せない。
同紙は「41歳のロナウドは前半だけで２得点を挙げ、ポルトガルが決勝トーナメント進出へ好位置につける勝利の流れを作った。誇らしげな恋人ジョージナは、この出来事を祝うため、自身のインスタグラムのストーリーを投稿した」と前置きし、「いまやフォロワー数が驚異の7000万を超えるインスタグラムで、彼女はテレビの横でポーズ。両手でピースサインを作り、誇らしげな表情で画面を見つめていたが、仰天させられたのはその服装だ。ユニホームを着て、それ以外はほとんど身に着けない姿。ズボンを履き忘れたのか、なんとも大胆な出で立ちでロナウドのゴールを祝福したのである」と説明した。
2016年からＣ・ロナウドと交際しているジョージナさんは、この投稿の直後にアメリカに向かう様子をSNSで紹介。現地28日にマイアミで行なわれる第３戦・コロンビア戦を観戦すべく、５人の子どもたちとともに現地入りする予定だという。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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