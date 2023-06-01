日本代表の練習場で見た“もうひとつの物語”。誰よりも真剣に走っていた選手が…【W杯】
2026年６月24日（日本時間25日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が、スウェーデン戦前日のトレーニングを行なった。
そのなかで何より目を引いたのは、練習前に誰よりも真剣な表情でランニングに取り組む南野拓実の姿だった。
ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを始めた頃と比べると、そのペースは明らかに上がっている。順調な回復ぶりをうかがわせる走りだった。
南野はメンター役としてチームに帯同しながら、懸命にリハビリにも取り組んでいる。黙々とペースを上げて走る姿をピッチの外から見ていると、「１日も早く実戦復帰してほしい」と願わずにはいられない。
ワールドカップの華やかな舞台の裏側で、南野拓実は静かに戦い続けている。そこには、確かなもうひとつの物語がある。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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そのなかで何より目を引いたのは、練習前に誰よりも真剣な表情でランニングに取り組む南野拓実の姿だった。
ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを始めた頃と比べると、そのペースは明らかに上がっている。順調な回復ぶりをうかがわせる走りだった。
南野はメンター役としてチームに帯同しながら、懸命にリハビリにも取り組んでいる。黙々とペースを上げて走る姿をピッチの外から見ていると、「１日も早く実戦復帰してほしい」と願わずにはいられない。
ワールドカップの華やかな舞台の裏側で、南野拓実は静かに戦い続けている。そこには、確かなもうひとつの物語がある。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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