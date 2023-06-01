「透明感、半端ない…」熱戦続く日本代表を応援する妻たちの姿にも注目「可愛すぎてびっくりした」「ドラマのワンシーンみたい」【W杯】
夫である谷口のマフラーを巻いて観戦する泉里香さん（C）産経新聞社
北中米ワールドカップ・グループFを戦う日本代表の健闘が話題となっている。
初戦のオランダ戦では2−2のドロー、第2戦ではチュニジアを相手に前半4分に鎌田大地の2試合連続ゴールで先制、上田綺世の2発、伊東純也のW杯初ゴールで4-0とチュニジアを突き放した。
【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る
W杯での4ゴールは日本代表史上最多となり、ゴールラッシュ、日本の強さが世界で注目されている。
また健闘を続ける日本代表を支える妻たちの姿にもひそかに注目が高まっている。チュニジア戦が行われたメキシコ・モンテレイスタジアムの前方にはDF谷口彰悟の妻で女優の泉里香さんの姿もあった。
黒髪を一つにまとめ、夫の谷口のタオルを首にかけ代表ユニホームを身にまとった姿で選手に熱心に声援を送った。
薄化粧とはいえ、近年は「正直不動産」に出演するなど女優としても幅を広げている泉さんのにじみ出る女優オーラには現地で観戦したサポーターやSNS上でも「泉さん、いた」「透明感、半端ない…」「可愛すぎてびっくりした」「圧倒的にきれい」「ドラマのワンシーンみたい」「マジで美人だわ」とひそかに注目を集めた。
日本代表は現地25日に一次リーグ最終戦となるスウェーデン戦を戦う。熱戦を支える妻たちの姿も引き続き、話題を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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