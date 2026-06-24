「阪神（雨天中止）ヤクルト」（２４日、甲子園球場）

阪神の藤川球児監督（４５）が２４日、経験の浅い若虎たちに成長を促した。「１軍で勉強しなければいけないことが山ほどありますから」。シーズンまっただ中でも、“球児塾”でチームの底上げを図っていく。

この日の試合は雨天中止。雨が屋根をたたきつける室内練習場で、藤川監督は、じっと選手たちの様子を見つめた。監督としてチーム全体を把握する中、やはり気になるのは虎の未来を担う若手投手陣。未定となっているが、近く先発が予定されている下村と伊原。さらには現在、中継ぎとして１軍に帯同している今朝丸の姿もある。

１軍の舞台で登板することはもちろん、日々の練習も大事だと話す。「先輩たちがどういう姿勢で取り組んでるかが、彼らの学びになる」。経験豊富な投手陣がそろうのも阪神の強み。「自分なりに解釈して、（先輩を）上回っていくような選手になってもらいたい」と期待を込めている。

ここ２試合はベンチ外だった今朝丸はこの日、ブルペン入り。指揮官は試合があれば、右腕がベンチ入り予定だったことを明かした。なかなか出番はないが「適材適所でゲームに必要になるであろう選手を使う。戦力ですよ」と語気を強めた。

目の前の戦いを制し、頂点を目指す。その上で「チーム力を引き上げながら、どういうふうにゴールするかというのを狙うのがペナントレース」と語った。一つ一つ、着実に黄金期への土台を築き上げていく。