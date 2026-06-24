「東都大学入替戦、東洋大５−３専大」（２４日、神宮球場）

１、２部入れ替え戦の２回戦が行われ、東洋大（１部６位）が５−３で専大（２部１位）にサヨナラ勝ちした。序盤は専大が押す展開だったが、九回に東洋大・山内教輔外野手（３年・東海大相模）が自身初のサヨナラ２ランで試合を決めた。

白球がバックスクリーンに吸い込まれる。山内は無我夢中でダイヤモンドを走った。「何が起きたのか分からなかった。本当に自分が打ったのかなって」。１部リーグ残留の望みをつなぐ一発。ナイター照明が、笑顔でベンチから飛び出した東洋大ナインを照らした。

シーソーゲームの中、３−３で迎えた九回２死二塁。「気持ちで打つ」。後がない一戦に“最後の打者”として打席に入った。専大のエース・梅沢翔大投手（４年・専大松戸）の１２球目、１４７キロ直球をバックスクリーンへ運ぶ２ラン。打席の中で振り遅れている事を分析し、最後の２球は拳一つ分、バットを短く持った事が奏功した。

前日の敗戦により試合前には井上大監督（５２）からティー打撃での“５００スイング指令”を受けた。シーズン中では異例のノルマに「まじでしんどかったです（笑）」と苦笑い。それでも「これだけ振ったから打てるやろ」とポジティブに試合に臨んだ事も結果につながった。

１年時は２部も経験した山内。「またこの神宮でやりたいので、全員で勝ちに行きたい」と３戦目へ闘志を燃やした。