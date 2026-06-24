「阪神（雨天中止）ヤクルト」（２４日、甲子園球場）

阪神の森下翔太外野手（２５）が２４日、恵みの雨を生かし、“吉兆”の一戦での活躍につなげることを意気込んだ。「台湾デー」として行われる２５日のヤクルト戦（甲子園）。台湾は森下にとって縁のある国なだけに期待も高まる。

２０２４年１１月に行われたプレミア１２では全試合で４番を務め、特に台湾で行われた４試合では１０打数５安打４打点、打率・５００と大暴れした。当時を思い出し、「良かったです」と笑顔。舞台は甲子園でも、台湾の空気を感じながら２年前の活躍を再現したい。

この日はあいにくの雨天中止となったが、「体的にも自分だけじゃなくて、全員かなりきついと思うんで、中止をいい方向に捉えられたら」と前向きに話した。試合に出続けるためにも大事なのは疲労回復。特に大切にしているのが「心のリラックス」だ。

毎日試合があれば、なかなか心が休まる時もない。「なるべくスイッチを早く切って楽にできるかっていう方が、自分的には重要です」と語った。心身ともにしっかり整え、いいパフォーマンスにつなげる。