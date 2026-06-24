「日本ハム７−４ロッテ」（２４日、エスコンフィールド）

愛のムチに応えてくれたことがうれしかった。日本ハム・新庄監督の第一声は弾んでいた。「“昨日代打送りやがって打法”ｂｙ幸太郎＆ジェイ。“昨日スタメン外しやがって打法”ｂｙジェッシー」。奮起を促した清宮幸太郎内野手と野村佑希内野手、そして水谷瞬外野手が、狙い通りに２連勝に貢献した。

清宮幸は初回に右翼線への先制適時二塁打。野村は三、五回に２打席連続で左越えソロを放り込んだ。水谷は四回に右越え２ラン。指揮官も「うれしかったですね」と目尻を下げた。

前日、清宮幸は３打席凡退後、七回の好機に代打を送られて交代。悔しげな表情を見せていた。そこから切り替え、先制打を含む３安打。「昨日の内容だったら、しょうがないな」と受け止めた上で「また今日スタメンで出させてもらったので、お尻をたたかれている感覚だった。やってやろうという気持ちがありました」と明かした。

野村も前日は３打席目に代打を送られた。その瞬間は「感情的になってしまった部分もあった」としつつ「危機感を覚える部分ではあるので。少し考えなきゃな」と、修正に注力して結果を出した。前日スタメン落ちの水谷も、打席で迷うなという助言とスタメン復帰を告げるメッセージを新庄監督からＳＮＳで受け取ったといい「ありがたいこと」と感謝した。

シーズン折り返しの７２試合目で４０勝に到達し、３位に浮上。「こういう日をもっともっと増やしていきたい」と清宮幸。ゲキも力に変えながら、Ｖ争いに食らいついていく。