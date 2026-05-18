バレーボールＳＶリーグ女子の姫路は２４日、日本代表の秋本美空（１９）が２０２６〜２７シーズンからイタリア１部リーグのブストアルシツィオにレンタル移籍することを発表した。秋本はチームを通して「世界トップレベルのリーグでプレーできることがとても楽しみ。新しい環境になるので、いろんなことにどんどんトライしていきたい」とコメントした。

秋本は２５年に姫路に入団し、日本代表入り。２５〜２６シーズンはドイツ１部のドレスナーＳＣへ期限付き移籍し、経験を積んだ。

ブストアルシツィオはリーグ優勝と準優勝を１度ずつ、欧州チャンピオンズリーグでは準優勝を１度経験した強豪。既に日本代表の関菜々巳が在籍し、今季からは和田由紀子も加入する。秋本は「お互いに高め合いながら頑張りたい。これからも見守ってもらえるとうれしいです」と力を込めた。

◇秋本 美空（あきもと・みく）２００６年８月１８日、神奈川県出身。母は元日本代表で１２年ロンドン五輪銅メダルの大友愛さん。小学２年で競技を始める。２２年から世代別の代表に選出され、共栄学園高１年時の２３年には１６歳で日本代表候補に登録された。２５年にＳＶリーグの姫路に入団し、日本代表入り。２５〜２６シーズンはドイツ１部のドレスナーＳＣでプレーした。１８５センチ。